Možete li ipak ručno oprati odjeću na kojoj piše 'samo kemijsko čišćenje'?

Oznake za njegu odjeće ponekad rezultiraju pretjeranom opreznošću njihovih proizvođača, no postoji nekoliko pravila kojih se treba pridržavati ako ih ipak planirate zanemariti

Mnogima je kemijsko čišćenje skupo i nepraktično, a ako vas živicraju oznake na odjeći na kojoj piše da se treba samo kemijski čistiti, dobro je znati da je neke komade ipak moguće ručno prati, no to biste svakako trebali činiti s oprezom.

Postoji mnoštvo čimbenika koji diktiraju kako će pojedini odjevni predmet reagirati na vodu, a oni nisu uvijek navedeni na etiketi za njegu. Davanje pretjerano opreznih uputa kao što je 'samo kemijsko čišćenje' svakako je udarac na džep potrošača, pogotovo ako se taj odjevni predmet može očistiti na drugi način.

No, nažalost, to ne sprečava robne marke da nagađaju u uputama za njegu ako nisu imale vremena same provesti testove ili dobiti dovoljno informacija od dobavljača tkanine. Procjena može li se nešto označeno kao ‘samo za kemijsko čišćenje’ prati vodom zahtijeva više informacija nego što ih daje proizvođač odjevnog predmeta.