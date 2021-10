Može li praćenje mobitela turista pomoći u vraćanju starog šarma ili će uništiti i ono malo čarolije koja je ostala u Veneciji?

Kad je pandemija iz Venecije protjerala turiste, neki su stanovnici počeli maštati o gradu na vodi koji im pripada koliko i turistima koji ih potiskuju s njihovih kamenih pjaca, kamenom popločanih ulica, pa čak i iz njihovih stanova. U tihom gradu dominantni su zvukovi postali zvonjava njegovih 100 zvonika, zapljuskivanje vode u kanalima i venecijanski dijalekt, no nemaju svi istu ideju o tome kako vratiti Veneciju Venecijancima, a visokotehnološka rješenja gradonačelnika zvone na uzbunu čak i kod mnogih zagovornika ideje o smanjenju broja turista

Krenulo je s kruzerima, koji su nekad iskrcavali tisuće izletnika i gradu koji tone donosili vrlo štetne valove. No zabrana kruzera u Veneciji, čini se, nije svela turističke posjete na neku prihvatljivu mjeru pa gradonačelnik podiže kontrolu gužvi koje stvaraju turisti na novu razinu. Međutim njegova visokotehnološka rješenja neprihvatljiva su čak i mnogima od onih koji su dugo vodili kampanju 'Venecija za Venecijance'.

Dosta im je turista koji ih pitaju za upute kako doći do Trga svetog Petra, koji je u Rimu, i lokalnih političara koji muzu gradski novac od turizma, zanemarujući potrebe njegovih stanovnika.

'To je kao da jednom zauvijek proglasite da Venecija nije grad, nego muzej', kaže Giorgio Santuzzo (58), fotograf i umjetnik iz Venecije.

'Ili smo pragmatični ili živimo u svijetu bajki', kaže Paolo Bettio , šef tvrtke Venis koja se bavi gradskom informacijskom tehnologijom. No mnogi stanovnici doživljavaju planove o praćenju i kontroli kretanja ljudi distopijskim – ili kao trik zbog publiciteta ili kao način privlačenja bogatijih turista koje odbija masovni turizam.

Za nadzor posjetitelja i sprječavanje gužve gradski čelnici prikupljaju podatke s mobitela turista, koji to i ne znaju, i koriste stotine nadzornih kamera, a sljedećega ljeta planiraju na ključnim ulaznim točkama u grad postaviti vrata koja su dugo bila predmet rasprava. Ideja je posjetiteljima koji dolaze samo na jedan dan naplaćivati pristojbu za ulazak, a svoje će mjesto morati unaprijed rezervirati. Želi li Veneciju posjetiti previše ljudi u istom danu, neki će se suočiti s odbijenicom.

'Venecija je savršeno mjesto da se izgubite', komentirala je jednog nedavnog ljetnog jutra španjolska turistica Laura Iglesias pri posjetu gradu s partnerom. No, piše The New York Times, pokazalo se da Venecija nije izgubila njih iz vida.

Veliki brat sve prati - i zbraja

Iznad njihovih glava kamera visoke razlučivosti snimala je 25 sličica u sekundi, softver je pratio njihovu brzinu i putanju kretanja, a u kontrolnoj prostoriji nekoliko kilometara dalje gradski dužnosnici pregledali su telefonske podatke prikupljene od njih, ali i gotovo svih koji su bili u Veneciji toga dana. Sustav je dizajniran za prikupljanje podataka o dobi, spolu, zemlji podrijetla i prethodnoj lokaciji.

'Znamo iz minute u minutu koliko ljudi prolazi i kamo idu. Imamo potpunu kontrolu nad gradom', rekao je za TNYT Simone Venturini, visokorangirani gradski dužnosnik za turizam, pregledavajući osam ekrana u kontrolnoj sobi koji prikazuju situaciju na Trgu svetog Marka u stvarnom vremenu.

U početku su stotine kamera bile postavljene za nadziranje kriminala i nesmotrenih nautičara, no njihov je broj sada udvostručen kako bi dužnosnicima pomogle pratiti posjetitelje i uočavati gužve kojih se žele riješiti.

Gradski dužnosnici objašnjavaju i da ih podaci o lokaciji mobitela upozoravaju i pomažu im u izbjegavanju gužvi zbog kojih svakodnevno trpe najpoznatiji gradski mostovi. Pored toga, pokušavaju otkriti koliko je posjetitelja izletnika koji na Veneciju troše malo svog vremena i malo svog novca.