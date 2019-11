Modni ulovi: Pronašli smo udobne i tople haljine idealne za hladne dane

Dolaskom hladnijih dana bacili smo se u potragu za udobnim i toplim haljinama dugih rukava, idealnim za jesenske i zimske mjesece. U kombinaciji s debelim hulahupkama, visokim čizmama ili gležnjačama te kožnom jakom i pelerinom ili elegantnim kaputom, ove će haljine biti vaše najjače saveznice kada popuste temperature

Čak i ako niste ludo zaljubljeni u haljine, sigurni smo da u ormaru imate barem jednu koja je vaš spas kada želite izgledati i osjećati se ženstveno, no činjenica je da većina žena rado troši i posljednju kunu na efektne i praktične modele koji se lako mogu prenamijeniti iz dnevne u večernju varijantu.

Iako je ljeto sinonim za haljine, to ne znači da ih se u hladnijim mjesecima morate odreći. Dapače, brojne trendseterice jedva dočekaju jesen da iz ormara izvuku haljine dugih rukava koje itekako mogu izgledati fenomenalno u kombinaciji s trendi kaubojkama ili zgužvanim čizmama, a koje su trenutno apsolutni must have među trendsetericama.