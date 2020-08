Modni ulovi: Pronašli smo haljine s efektnim printovima koji u trenu podižu raspoloženje

Aktualna sezonska sniženja prava su prilika da se počastite s nekoliko cool krpica, a naš prijedlog za naredne dane prozračne su haljine, 'must have' svakog ljeta. Iako ove sezone minimalizam vlada ulicama modnih metropola, htjeli mi to ili ne, ljetni dani prizivaju šarene odjevne kombinacije koje slave život. Zato smo se bacili u potragu za najefektnijim haljinama čiji će printovi oraspoložiti dan i vama i svima oko vas

Konačno su nam stigli toliko priželjkivani ljetni dani pa je idealno vrijeme da oživimo svakodnevne stajlinge pomoću malo boje i printa. Mala crna haljina uvijek će ostati modni klasik, no ništa ne može podignuti raspoloženje kao lepršava haljina cvjetnog ili točkastog uzorka.

Haljine su neizostavan dio ljeta te ih obožavamo iz nekoliko razloga. Kada nam se ujutro ne da mozgati oko stajlinga, jednostavno prebacimo haljinu preko glave i spremni smo za dan. Bez puno razmišljanja stajling u trenu podiže efektan model haljine i baš zato svaka žena u svom ormaru treba imati nekoliko upečatljivih, onih koji se lako prilagođavaju svakoj prigodi.

Kada govorimo o cvjetnom uzorku, ove sezone dominiraju tri ključna printa - vintage, tropski i print tratinčica. Pomama za komadima vintage izgleda vlada već neko vrijeme, pa nije ni čudo da su proteklih nekoliko sezona zaljubljenice u modu zaluđene retro tea haljinicama koje krasi sitni print cvijeća.

No nije cvijeće jedini popularan print ove sezone - točkice ponovno šarmiraju. Modni vizionari uvrstili su točkice u svoje kolekcije i to u formi haljina koje ne prestaju osvajati trendseterice, a u svojoj ponudi imaju ih i brojni high street brendovi. Što šareniju kombinaciju točkica odaberete, tim bolje!

I gingham uzorak itekako je popularan ljetni print koji se ponavlja iz sezone u sezonu. Vichy ili, kako ga još nazivaju, gingham dugo vremena bio je zaboravljen na modnoj sceni, sve dok se unazad nekoliko sezona nije vratio u prve redove. U proljeće i ljeto 2018. ponovno je isplivao na površinu i postao najpopularniji uzorak sezone te se otada iznova vraća u modu.