Malo ste pretjerali u partijanju? Evo kako se riješiti neugodnog mamurluka

Kako još uvijek nisu otkrili prirodu nastanka mamurluka, znanstvenici tako još uvijek nemaju čarobni napitak kojim bi ga mogli izliječiti, ali imaju znanstvenu podlogu za odobravanje ili odbacivanje nekih iskušanih recepata za 'jutro poslije'

Ono što sigurno vrijedi kod ublažavanja mamurluka je teorija 'bolje spriječiti, nego liječiti', a to ne mora nužno značiti apstinenciju u novogodišnjoj noći. Uz razumno uživanje u alkoholu i neke trikove možete si znatno olakšati jutro poslije. Ako vam se ipak omakne, postoje načini za ublažavanje nekih simptoma ove neugodne pojave.

Naravno, znamo da mamurluk uzrokuje prekomjerno uživanje u alkoholu, koje se u novogodišnjoj noći potkrade i opreznijim konzumentima, no mehanizmi njegovog nastanka, pa tako ni lijek za njegovo otklanjanje, još uvijek nisu poznati.

Osim ako se ne želite 'zacementirati', uvriježeno je pravilo ne miješati pića, ali kršenje ovog pravila moglo bi vam ublažiti mamurluk. Ne znači to da bi rakiju trebali zalijevati pivom, ali ako uz alkoholno piće koje ste izabrali piti u najluđoj noći pijete i dosta vode, novogodišnje jutro dočekat ćete sretniji.

Jedna je studija pokazala da ispijanje soka od rajčice ubrzava otrežnjenje za skoro sat vremena u odnosu na ispijanje vode. Problem je samo što ga morate piti uz alkohol i to pet puta veće količine. Sudionici te studije, koji su umjesto vode uz alkohol pili rajčicu, imali su i tri puta manju razinu alkohola u krvi.

Iako znanstvene studije nisu pokazale da vitamini pomažu kod mamurluka, kao ni da jedna noć provedena na šanku snižava njihovu prisutnost u tijelu na zabrinjavajuću razinu, neki preporučuju da osim vode pijete i voćni sok, i to onaj koji ćete iscijediti sami, bez dodavanja šećera. Zanimljivo, jedna je studija kineskih znanstvenika , u kojoj su ispitali 57 pića, u rasponu od biljnih pa do gaziranih, pokazala kako je po pitanju mamurluka najbolje jedno gazirano piće od limuna i limete, s dodatkom šećera. Neki se zaklinju i u sok od rajčice, a za pravo im daju i znanstvenici.

Simptomi mamurluka mogu biti i upola blaži uz ovaj ljekoviti plod kaktusa, ali da bi djelovala, opunciju, indijsku smokvu ili bodljikavu krušku, odnosno ekstrakt dobiven iz njezine kore, potrebno je popiti nekoliko sati prije nego počnete konzumirati alkohol. Za ublažavanje simptoma mamurluka zadužen je protein iz tog ekstrakta, no kako točno djeluje, znanstvenici još nisu otkrili.

Prva pomoć kod crijevnih viroza, kada ništa od hrane ne možete zadržati u sebi, pomoći će i ako ste zbog pretjerivanja s alkoholom punili wc školjku kroz usta. Neće vam možda smanjiti mučninu, ali će povisiti nisku razinu šećera u krvi, zbog koje se osjećate razdražljivo i umorno. U normalnim okolnostima, razinu šećera u krvi regulirat će vaša jetra proizvodnjom glukoze iz pohranjenih ugljikohidrata, no jetra vam radi punom parom na razgradnji alkohola i nije u mogućnosti proizvoditi i glukozu.

Prokušana metoda 'klin se klinom izbija' doista djeluje, ali nije preporučljiva jer je djelovanje kratkog vijeka i ne rješava mamurluk već ga samo odgađa. Alkohol blokira podražajni neurotransmiter glutamat kojega mozak počne jače lučiti. Povećana koncentracija glutamata, kad alkohol prestane djelovati, uzrokuje simptome mamurluka i novi unos alkohola blokiranjem glutamata olakšat će privremeno mamurluk. No, u nekon trenutku morat ćete se ostaviti čašice i suočiti s mamurlukom.

Ispijanje alkohola i pušenje idu jedno s drugim pa nije rijetkost da se cigareta dogodi i pripitim zakletim nepušačima. No postoji itekako dobar razlog da kombiniranje ovih nezdravih navika svedete na najmanju moguću mjeru. Alkohol i nikotin nisu najbolji prijatelji vašeg sna što će mamurluk učiniti još nepodnošljivijim.

Pomoć pri smirivanju probave, ublažavanju napetosti i nadutosti i ostalih neugodnosti u želucu potražite u šalici čaja od mente ili kamilice, koji će ubrzati i detoksikacijski proces. Za probavu i jačanje crijevne flore dobar je i rasol od kiselog kupusa, koji se spominje kao dobar borac protiv mamurluka. Pretjerivanje s alkoholom osim pojačanog mokrenja zna potaknuti i pojačano povraćanje, koje osim dehidracije može uzrokovati veći gubitak elektrolita. Rasol je prava riznica vitamina B, C, E, K i minerala kao što su kalij, kalcij, fosfor, sumpor, željezo, bakar, cink i magnezij.

Pojačanim mokrenjem zbog diuretskog učinka alkohola tijelo će izgubiti nešto elektrolita, ali to nisu takve količine koje bi trebalo odmah nadomještati. Neka istraživanje provedena u SAD-u pokazala su da kod mamurluka učinak sportskih pića bogatih elektrolitima nije ništa veći od učinka pitke vode.

Kavu radije zamijenite čajem

Kava nam inače pomaže kod umora i glavobolje, ali kako je uzrok mamurluku dobrim dijelom dehidracija, kofein, koji je kao i alkohol diuretik, nije najbolje rješenje. Čaj od đumbira zaslađen medom i par kapi limuna i naranče bit će korisniji u borbi protiv glavobolje.

Lijek protiv glavobolje može, ali birajte ga oprezno

Lijekovi za ublažavanje bolova pomoći će vam kod glavobolje, no izbjegavajte one na bazi paracetamola. Možda vam se neke znanstvene teorije ne čine logičnima ili ih vaše prijašnje iskustvo demantira. No dok je najgore što vam se kod metode ‘klin se klinom izbija’ može dogoditi odgađanje mamurluka, zanemarivanje ovog upozorenja moglo bi ozbiljno oštetiti vašu, razgradnjom alkohola prezaposlenu jetru, a prema mišljenju nekih stručnjaka moglo bi vas stajati i života. Stoga radije uzmite aspirin ili ibuprofen, ali i ovdje budite oprezni i uzimajte umjerene doze, jer prevelika količina može uzrokovati nervozu u vašem želucu koji ionako pati zbog mamurluka.