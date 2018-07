Ljepoti 70-godišnje majke Elona Muska nisu odoljeli ni slavni Talijani

Majka tehno vizionara i milijunaša Elona Muska pridružila se vojsci poznatih dama koje su imale čast prošetati pistom na talijanskom jezeru Como u sklopu glamurozne revije dvojca Dolce&Gabbana

Zahvaljujući mnoštvu modnih angažmana, 70- godišnja Maye Musk postala je najtraženiji plus age model u svijetu, a modeling potencijal majke slavnoga Elona Muska prepoznao je i talijanski dvojac Dolce&Gabanna .

Prodornim očima, visinom i sposobnošću kameleonskih preobrazbi pred objektivom slavnih fotografa, Maye Musk posljednjih godine priskrbila si je mnoštvo modnih angažmana - od trčanja za fiktivnim unucima za potrebe obiteljski orijentiranih kataloga, do pomaknutih modnih editorijala u kojima neodoljivo podsjeća na jednako jedinstvenu glumicu Tildu Swinton.

I dok bi se mnoge žene njezinih godina već oprostile s karijerom i uživale u plodovima cjeloživotnog rada, Maye nije jedna od takvih.

'Dokaz sam za to da i u starijoj dobi možete pronaći posao. Zapravo nikad nisam radila toliko koliko sada radim', svojedobno je izjavila. No nije bilo lako doći do statusa koji danas ima. Iza nje su sati i sati audicija, uspona i padova, pomnih planiranja i odricanja. Njezin zaštitni znak postala je sijeda, skoro bijela kosa koju je prestala bojiti u dobi od 60 godina.