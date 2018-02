Lijepa Tia Mamić pozirala okupana samo ružinim laticama

Supruga sportskog menadžera Marija Mamića, zgodna Zagrepčanka Tia Mamić zablistala je u novoj beauty kampanji nastaloj ususret Valentinovu

Fotografije koje potpisuje Srećko Rundić predstavljaju pet beauty lookova idealnih za dan zaljubljenih.

Prvi look predstavlja veliki volumen lagano valovite kose i make up koji stavlja naglasak na pune trepavice, dok su usta vrlo prirodna.

Voluminozna i jače valovita kosa nadopunjena je prelijepim vijencem od crvenih ruža, a uz taj look make up je vrlo prirodan, uz naglasak na trepavice.

Treći look predstavlja opuštenu valovitu kosu velikog volumena i velikih valova uz jako naglašene oči i usta roza, bakrenim i lagano crvenkastim bojama. Wet look u stilu Kim Kardashian apsolutni je hit među današnjim trendsetericama, a donosi toliko obožavan izgled tzv. mokre kose te predivnu tamnu nijansu ruža uz mokri look na očima.

Posljednji look predstavlja također veliki trend ove sezone, a to je ravna kosa uz make up koji naglašava oči, popularni smokey eyes i usne puderaste boje.