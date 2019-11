Lijepa Dua Lipa nije odoljela čizmama brenda o kojem svi sad govore

Mlada britanska glazbenica Dua Lipa osim svojim glasom i velikim hitovima poput 'New Rules', 'One Kiss' ili 'Last Dance', plijeni pozornost i neobičnim modnim stilom

Zgodna Londonka rođena na Kosovu često spaja nespojivo, a osobito je slaba na neobične modne detalje poput ludih tenisica, cipela ili torbica. Dua nije samo hrabra kad je u pitanju odjeća - rado eksperimentira i s frizurama pa je jedan dio svoje tamne kose na opće čuđenje posvijetlila i tako stvorila nesvakidašnji look.

Dua je svoj neobični modni ukus pokazala odlučivši se za totalno otkačene visoke čizme talijanskog brenda ulične mode GCDS s logom filma 'Jurassic Park' u boji limete.

Budući da ova glazbenica svjetskog glasa cijeni modnu odvažnost ove efektne čizme iznad koljena koje zbilja nisu za svakoga, sjajno su joj pristajala, a isfurala ih je u kombinaciji s kožnom haljinom-košuljom i minijaturnom torbicom s istim logom poznatog filmskog hita o dinosaurima u žutoj boji.

Svojim se otkačenim stajlingom pohvalila i na Instagramu, a među onima koji su dignuli prst gore za ovu kombinaciju bila je i lijepa Gigi Hadid, manekenka i sestra Duinog aktualnog dečka Anwara od kojeg se lijepa Kosovarka ne odvaja u posljednje vrijeme. Da su zbilja jako bliski dokazuje i to da je i Dua bila na sprovodu Gigine, Anwarove i Belline bake u Nizozemskoj gdje je rođena njihova majka Yolanda koja se također bavila manekenstvom.

DUA LIPA I ANWAR HADID Zanosna Kosovarka ne odvaja se od brata slavnih modela: Fotografe počastili strastvenim poljupcima Pogledaj galeriju 17







Nije poznato je li Dua doista fan 'Jurassic Parka' ili se pak već priprema za nadolazeći filmski nastavak sage o dinosaurima koji u kina stiže 2021. godine s Laurom Dern i Jeffom Goldblumom u glavnim ulogama.

U svakom slučaju spomenuti talijanski brend GCDS sve je popularniji među slavnim trendsetericama budući da ga je nosila i Kendall Jenner, sestra iz klana Kardashian-Jenner, a i najpoznatija modna tražilica na svijetu Lyst ga je nedavno uvrstila na svoj popis novih brendova kojima se predviđa ogroman uspjeh u budućnosti.