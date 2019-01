Lavovima, Škorpionima i Strijelcima sve će ići od ruke, a Rakovima baš ništa

Ljubavnu sreću Lavovima neće moći pokvariti ni povremeni sukobi s članovima obitelji, a problema neće imati ni s porastom obveza jer će im trud biti adekvatno nagrađen. Kontakt sa starim prijateljem Škorpionima će probuditi mnoge lijepe uspomene i svakoga će s lakoćom pridobivati na svoju stranu. Strijelcima Venera priprema sjajna iznenađenja, a očekuje ih i poboljšanje novčane situacije. Rakovi neće biti zadovoljni trenutnom ljubavnom situacijom, a trebali bi se suzdržati i od nepotrebnih rasprava sa suradnicima ili šefom

Jarcima će se udvarati netko tko će biti šarmantan i privlačan, no ne nasjedajte na njegova slatka obećanja. Provjerite da nije kojim slučajem u vezi ili braku prije no što razvijete osjećaje prema njemu. Otvaraju vam se odlične prilike, no nestrpljivost i naglost mogle bi vas koštati uspjeha. Ne donosite odluke u ljutnji i nastojite biti promišljeniji.

Prijateljski odnos do kojeg je Vodenjacima stalo polako će početi poprimati romantičan predznak. I same će vas iznenaditi probuđene emocije, no prepustit ćete im se jer će vam intuicija govoriti da bi to moglo biti ono što već dugo priželjkujete. Izbjegavat ćete bilo kakvo eksponiranje. Najviše će vam odgovarati samostalan rad i savjetnički poslovi.

