Kristijan Vujičić predstavio novu knjigu ‘Kad su padali zidovi’

U Zagrebu je predstavljen novi roman Kristijana Vujičića - ‘Kad su padali zidovi’

Književnik Kristijan Vujičić predstavio je u utorak u Zagrebu roman ‘Kad su padali zidovi’, kroniku odrastanja na zagrebačkim ulicama koncem 1980-ih u kojoj autor, kako je rečeno na predstavljanju, daje vlastiti pogled na jedno prijelomno razdoblje, u romanu punom humora i autentičnog onodobnog urbanog kolorita.

‘Riječ je o jednom zagrebačkom romanu, pisanom s puno humora i vrlo precizno, koji je s jedne strane roman o odrastanju, s druge je strane to roman o Zagrebu, dok se s treće bavi promjenama u društvu’, rekao je glavni urednik Vujičićeva nakladnika Frakture Seid Serdarević na predstavljanju u Hrvatskom glazbenom zavodu (HGZ).

Njegova se radnja događa između dva ključna datuma u studenome – pada Berlinskog zida 10. studenog 1989., i 18. studenoga 1991. - pada Vukovara, istaknuo je Serdarević. ‘U njemu Vujičić rekonstruira neka povijesna događanja, rekonstruira grad iz sjećanja i stavlja ga u neke njegove koordinate, dok šira povijest koja se događa jako utječe na njegove junake’, istaknuo je.

Roman je proizašao iz kratke priče ‘Zid mora pasti’ za koju je 2017. Kristijan Vujičić primio prvu nagradu na 51. natječaju Večernjega lista Ranko Marinković, a autor je istaknuo kako se ideja o pisanju romana o odrastanju u njemu dugo kuhala. ‘Prva slika romana bila mi je da je to roman o odrastanju. Već godinama razmišljam kako to tematizirati. Naravno, tu ima dosta onoga što je izmišljeno, izmaštano, no da bih mogao opisati sve to, očito je trebalo proći neko vrijeme’, pojasnio je.

Radnju je smjestio u Zagreb dok je roman, kako je rekao, smjestio između pada Berlinskoga zida i dana pada Vukovara ‘jer su te dvije točke na neki način nulte godine za sve ono što se kasnije događalo u Hrvatskoj, i sve ono što je iz toga kasnije izraslo’.

‘Smatrao sam da su to dobre pozicije jer pad Berlinskog zida je jako utjecao na ono što se događalo kasnije na ovim prostorima, a ne moram govoriti što je za ljude ovdje značila krajnja točka završetka mojega romana, pad Vukovara’, pojasnio je autor. ‘Tada su neki teoretičari govorili o kraju povijesti koji se nije dogodio, a taj kraj povijesti koji se nije dogodio na neki se način odgađa i u mojem romanu’, dodao je.