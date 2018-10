Komplikacije u vezi mogu očekivati Škorpioni, Bikovi, Lavovi i Vodenjaci

Ovog mjeseca će uslijed Venerina retrogradnog kretanja mnogima trebati više osobnog prostora i privatnosti

Novim planetarnim kretanjima najviše će biti zahvaćeni Škorpioni, Bikovi, Lavovi i Vodenjaci, bilo da će tražiti više privatnosti za sebe, bilo da će njihovi partneri tražiti to od njih. U oba slučaja to će stvoriti privremene komplikacije u vezi. Venera će postati retrogradna 6. listopada, a do kraja mjeseca vratit će se u Vagu.

U utorak 9. listopada noćno će nebo biti zamračeno mladim Mjesecom u Vagi uslijed konjunkcije Sunca i Mjeseca. Glavni zadatak bit će vam unijeti više sklada u odnose i dovesti privatni život u ravnotežu s obavezama.