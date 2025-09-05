Kate Middleton najavila novi trend: Ovakve cipele nešto su posebno

Mokasinke od brušene kože, efektnih detalja i elegantnog špic vrha pokazale su se kao vrhunski odabir Kate Middleton, a ujedno su i najava novog jesenskog trenda

Nakon posljednjeg javnog pojavljivanja Kate Middleton sva je pozornost bila usmjerena prema njenoj novoj frizuri, a ostatak looka dobio je nezasluženo malo pažnje.

Princeza od Walesa izgledala je fantastično uz supruga, princa Williama, u posjetu Prirodoslovnom muzeju u Londonu, vraćajući se svojim kraljevskim dužnostima nakon ljetnog odmora. Udobne i elegantne mokasinke Osim što je oduševila s osvježenom frizurom u svjetlijim tonovima, kao pun pogodak pokazao se i njen outfit, pri čemu su ravne cipele zavrijedile najviše pozornosti.

Odabrala je mokasinke španjolskog brenda Pretty Ballerinas. Model u konjak smeđoj nijansi, izrađen od brušene kože, kombinirala je s Ralph Lauren blejzerom i crnim elegantnim hlačama skraćenih nogavica. Detalji koji čine razliku Mokasinke koje je nosila imaju špicasti vrh, resice i metalnu kopču, a izrađene su od meke brušene kože s gumiranim potplatom, kožnim uloškom i tekstilnom podstavom. Riječ je o modelu sličnom popularnim Ella mokasinkama iz kolekcije Pretty Ballerinas. Iako se točan model zasad ne nalazi u ponudi na službenoj stranici brenda, slične varijante ili Angelis mokasinke mogu se pronaći po cijeni ispod 200 eura.

Povijest brenda i tradicija izrade Pretty Ballerinas je neovisni obiteljski brend s tradicijom dugom više od 100 godina. Svaki par obuće izrađuje se na španjolskom otoku Menorci, gdje više od 60 zanatlija sudjeluje u procesu koristi kvalitetne materijale i pritom poštuje principe održive proizvodnje. Pojavom u ovim mokasinkama Kate Middleton potvrdila je početak jesenske sezone obuće, ali i dala naglasiti da će trend nošenja cipela od brušene kože i u narednim mjesecima biti iznimno popularan.