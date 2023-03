Kako se moderno odjenuti bez obzira imate li 40, 50 ili 60, a da pritom ostanete vjerni svom stilu

Donosimo nekoliko savjeta kako da uskladite svoj modni stil s prevladavajućim trendovima i ako ste stariji od 50 godina

U 20-im godinama sve se najčešće svodi na pokušaje praćenja najnovijih trendova da biste se što bolje uklopili u društvo i svijet mode, no u nešto zrelijoj dobi možete iskazati svoje samopouzdanje odabirom posebnog komada koji odražava vašu autentičnost.

Birajte boje prema dnevnom raspoloženju i oko njih gradite stajlinge. Ne morate se nužno oblačiti monokromatski, no dobro je ako imate prevladavajuću boju oko koje ćete uskladiti preostale komade. Primjerice, ako je to plava, birajte popratne komade u komplementarnoj bijeloj ili crnoj i tako postignite jednostavan, a upečatljiv trendi izgled.

Same sebe najbolje poznajete i jedino vi znate što vam stvarno odgovara, a što ne. Ako to podrazumijeva poneki neuobičajen komad, još bolje! Eksperimentirajte dvobojnim hlačama, džemperima s neobičnim dizajnima ili kaputima od drugačijih materijala.

Uzorak tigra ili leoparda neprolazan je klasik na koji uvijek možete računati da će podići svaki outfit. Kaputi s ovim uzorkom jako su upečatljivi, no ništa manje efektno neće izgledati i obična košulja s takvim uzorkom, kao i suknja, cipele ili torbica, jer će i 'najdosadniji' stajling učiniti vrlo zapaženim.

Obratite pažnju tek na to da istaknete liniju ili barem pridodate pokoji zanimljiv dodatak, poput upečatljive torbice ili cipela efektnijeg dizajna.

Pronađite svoj zaštitni znak

Ne postoji ništa više autentično od modnog simbola koji je postao vaš zaštitni znak. Možda je riječ o specifičnoj boji, majicama na prugice, uzorku leoparda ili maksi torbi, no o čemu se god radilo, to je ono zbog čega ljudi, kad to ugledaju, prvo pomisle na vas! Jedna od čari dobi iznad 40. godine nalazi se upravo u poznavanju sebe i sposobnosti kreiranja autentičnog stila koji ćete nositi na jedinstven i samopouzdan način.