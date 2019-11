Kako pripremiti stan za prodaju?

Oprostiti se od svog doma može biti teško, živjeli ste tu godinama i prostor čuva mnoge uspomene. Kako bi se emocionalno oprostiti od njega morate shvatiti da, bez vas u njemu, vaš dom postaje samo prostor koji će ubrzo biti popunjen novim stanarima. Što prije to osvijestite to će cijeli proces prodaje kraće trajati a vi ćete moći u novom domu stvarati nove uspomene

Nastojte da što manje ljudi boravi u stanu kada ga kupci dolaze vidjeti.

Kada god je to moguće nastojim da sam u stanu sama s kupcem i to se pokazalo najboljom opcijom. Kao što vama nije baš prirodna situacija da vam nepoznati ljudi dolaze u dom i komentiraju ga tako ni kupcu to nije najugodnija situacija. Želimo da se kupac osjeća dobro i da se može zamisliti u tom prostoru što nije baš lako ako je puna kuća ukućana i kupci se osjećaju kao „uljezi“ u vašem domu. Ako živite u stanu koji prodajete pokušajte barem organizirati da je jedan član obitelji u stanu a ostali mogu prošetati, otići u dućan ili kod susjeda. Prosječno razgled stana traje petnaestak minuta tako da vam to neće oduzeti previše vremena.

Pustite agenta da radi svoj posao.

Prepustite agentu da vodi prodajni razgovor, ponekad manje znači više. Dozvolite profesionalcu da obavi posao za koji ste ga angažirali, slušajte savjete agenta i ponašajte se prema kupcima onako kako bi htjeli da se oni ponašaju prema vama da ste na njihovom mjestu.