Kako je talentirani francuski dizajner vratio staru slavu čuvenoj modnoj kući Paco Rabanne

Julien Dossena već šest godina uspješno kreira kolekcije za modnu kuću Paco Rabanne. Francuski dizajner zaslužan je ponovni procvat brenda koji je dugo godina bio zaboravljen

Oni koji se sjećaju vrhunca modne kuće Paco Rabbane, zasigurno zamišljaju Jane Fondu u odvažnom i seksi kostimu u filmu 'Barbarella' iz 60-ih godina ili pak uvodnu scenu iz filma 'Who Are You, Polly Maggoo?' u kojoj modeli nose metalne Paco Rabanne limene kreacije.

Iako neosporna zvijezda ove svemirske ere Paco Rabanne, pravog imena Francisco Rabaneda, je u narednim desetljećima polako izblijedio popularnost svog modnog brenda poznatog po metalnim couture kreacijama.