Kako je marihuana postala novi hit u kozmetičkoj industriji

ZNATE LI?

Koja je razlika između kanabisa i marihuane

Indijska konoplja (kanabis) je naziv koji se odnosi na biljku latinskog naziva Cannabis sativa, uzgojenu radi vlakana koja se koriste za odjeću, graditeljstvo, ulja... S druge strane, marihuana je izraz koji se koristi za istu biljku posebno uzgajanu kako bi se dobile potentne žlijezde što se nalaze u cvijeću, odnosno vrhovima i lišću biljke. Konoplja i marihuana su zapravo ista stvar, no znanstvena razlika između onoga što mi nazivamo konoplja i marihuana dolazi ovisno o svrsi njezinog uzgajanja. Industrijska konoplja sadržava do 1,5 posto THC-a, dok marihuana može sadržavati do 20 posto ili čak i više THC-a! Osim toga, značajna razlika je u samom izgledu: kanabis (marihuana) koji se uzgaja zbog cvjetnih pupoljaka kratak je i širok, dok je konoplja visoka i uska i nema pupoljke.