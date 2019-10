Krivci za loš san i bolove u vratu: Uz ove trikove saznat ćete kad je vrijeme da jastuk bacite u smeće

Iako ih koristimo svake noći, često zaboravljamo da jastuci imaj svoj vijek trajanja te da ih je nakon određenog vremena potrebno zamijeniti. U protivnom postat će legla bakterija i krivci za vaš loš san

Stručnjaci se slažu da ih je, ovisno o vrsti jastuka i njegovoj kvaliteti, potrebno promijeniti u periodu između dvije do sedam godina , kad je naime krajnje vrijeme da ga odbacite i priuštite si novi model.

No kad su u pitanju jeftiniji jastuci ili oni punjeni poliesterom i sličnim umjetnim vlaknima, njihov rok je bitno kraći i kreće se u rasponu od šest mjeseci do godinu dana. Sve nakon toga bit će mučenje za vaše zdravlje jer se punjenje polako raspada, pretvara u kuglice, što bitno otežava spavanje i sprečava miran, zdrav san.

Svi se stručnjaci slažu oko toga da jastuci punjeni perjem imaju generalno gledajući duži vijek trajanja, i to od tri do sedam godina. No njihova velika 'mana' je što ih je teško čistiti, odnosno prati. I dok je jastuke punjene umjetnim materijalima lako oprati u perilicu za rublje i potom osušiti u sušilici ili na zraku, jastuci punjeni perjem zahtijevaju profesionalno čišćenje. Ako ih ne održavate i ne perete riskirate alergije, začepljen nos i hrkanje, upozoravaju stručnjaci.

A kako ćete znati da je vaš jastuk zreo za otpis? Odgovor na to pitanje dat će vam metoda američkog stručnjaka za spavanje Michalea Breusa koji kaže: 'Presavijte jastuk na pola, stavite čistu cipelu na gornju stranu jastuka i zatim je otpustite. Ako se jastuk vrati u svoj prvobitni položaj i odbaci cipelu, onda je još uvijek dobar. Ako ostane u tom položaju znači da je izgubio sposobnost da pridržava glavu dok spavate'.