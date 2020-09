Jeans favoriti za nadolazeću sezonu iz Designer Outleta Croatia

Vječni traper, nosimo ga na sto načina. Udoban je, praktičan i nerijetko prvi izbor kad nakon ljeta moramo uskočiti u toplije odjevne kombinacije. Kako nove sezone sa sobom donose i nove trendove u modni svijet, tako i traper modele uvijek dodirne neka sezonska transformacija. Unatoč tome, neki detalji ipak su se ustalili u jeans industriji. Znate li da većina traperica u vašem ormaru ima YKK oznaku na patentnom zatvaraču? Značenje kratice je Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, a riječ je o proizvođaču 90% zatvarača za traperice diljem svijeta!

Od 17.9. u Designer Outletu Croatia u sklopu Jeans days ponude na policama trgovina možete pronaći must have modele, i to uz posebne popuste od 50 do 70%. Pronašli smo neodoljive traper komade koje morate imati.

Svijete poderane traperice idealan su odabir za stylish dnevne kombinacije i, iako ih češće biramo u toplijim razdobljima, pred nama je još dovoljno sunčanih dana u kojima će nas upravo ovaj model spasiti od kreativne blokade u odijevanju.