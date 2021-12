Je li biofilni dizajn samo modni trend ili potreba novog doba?

Dizajniranje u duhu biofilnog dizajna uskoro će postati još popularniji trend uređenja interijera. Biofilija, naša urođena sklonost okretanju prirodi, danas se manifestira čežnjom za prirodom i potragom za rješenjima koja će nas još više približiti prirodi. Prema najnovijem istraživanju „SPUŠTENI POGLEDI 2021.” kojeg je proveo VELUX u Hrvatskoj i srednjoeuropskim zemaljama, većina nas svakodnevno osjeća nedostatak dodira s prirodom te gotovo jednoglasno priznajemo koliko nam je važna

Biofilni dizajn jedna je od glavnih tema, o kojoj se naširoko raspravljalo tijekom ovogodišnjeg „Salone del Mobile” u Milanu. Svi, od Hermana Millera preko Normana Fostera i Carla Rattija do Kenga Kume, govore o „dizajniranju budućnosti”, koje će donijeti više povezanosti s prirodom i koje je usmjereno na stvaranje održivijeg načina života [i] .

Gotovo 3/4 ispitanika – bez obzira na to u kojoj državi se nalazi – priznaje da je izgubilo kontakt s prirodom. Niti je promatramo niti provodimo vrijeme vani. To utječe na naše živote. Iako nas način života tjera da se odmaknemo od prirode, očigledno je da je cijenimo i čeznemo za njom. Pogotovo kad je riječ o dizajnu i arhitekturi.

Nažalost, prema izvješću tvrtke VELUX „SPUŠTENI POGLEDI 2021.”, više od polovice ispitanika ne gleda redovito u nebo i ne promatra ptice, oblake i sunce. Gotovo 3/4 ispitanika zna prepoznati najviše deset vrsta ptica, a svaki treći do pet vrsta drveća. Najteže nam je prepoznati vrste oblaka i sazviježđa. Trebamo omogućiti da nam prozor daruje široke vidike i pogled u daljinu. To će nas prije svega dovesti u doticaj s prirodom. Zaključci izvješća tvrtke VELUX podudaraju se s istraživanjima diljem kontinenta. Samo pogledajte što kaže Oliver Heath, jedan od najpoznatijih arhitekata koji promiču biofilni dizajn. Heath potiče sudjelovanje u lokalnim projektima promatranja prirode. Tako navodi istraživanje o sudionicima britanskog programa praćenja oprašivača, gdje ljudi provode deset minuta brojeći kukce koji slijeću na cvijeće. Rezultati pokazuju da se zbog bliskoga kontakta s prirodom sudionici eksperimenta „Priroda izbliza“ osobno osjećaju mnogo sretnije [ii] .

99% posto svih ispitanika studije tvrtke VELUX „SPUŠTENI POGLEDI 2021.” u Hrvatskoj slaže se u tome da ljudi moraju promijeniti svoj stav i ponašanje prema prirodi kako bi spasili svijet od uništenja. Zanimanje za odnos grada i prirode dovelo je do stvaranja prvog prototipa stambene zgrade koju je osmislio arhitektonski studio Stefano Boeri Architetti. Milanska Okomita šuma sastoji se od više od 700 stabala i 20.000 biljaka te čini model urbanog pošumljavanja u kojem je vegetacija temeljni element arhitekture [vi] .

Informacije o grupaciji VELUX

Grupacija VELUX već gotovo 80 godina ljudima diljem svijeta osigurava bolje životno okružje puštajući dnevnu svjetlost i svježi zrak kroz njihove krovove. Naš proizvodni program uključuje krovne prozore i modularne svjetlosne otvore, ukrasne rolete, proizvode za zaštitu od sunca i žaluzine, kao i rješenja za instalacije i pametne kuće. Ovi proizvodi pomažu osigurati zdravo okružje za rad i učenje, igru i zadovoljstvo u zatvorenom. Djelujemo po cijelom svijetu – s prodajnim mjestima i proizvodnim pogonima u više od 40 zemalja i s oko 11.500 zaposlenih diljem svijeta. Grupacija VELUX u vlasništvu je društva VKR Holding A/S, dioničkog društva u potpunom vlasništvu neprofitnih, dobrotvornih zaklada (THE VELUX FOUNDATIONS) i obitelji. U 2019. godini društvo VKR Holding imalo je ukupni prihod od 2,9 milijardi EUR, a zaklade THE VELUX FOUNDATIONS donirale su 178 milijuna EUR u dobrotvorne svrhe. Više informacije potražite na web stranci.

VELUX-ovo izvješće „SPUŠTENI POGLEDI 2021.” pripremljeno je na temelju studije CAWI koju je provela istraživačka agencija Kantar u rujnu 2021. Studija se odnosi na stanovništvo osam srednjoeuropskih zemalja – Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Srbije, Slovačke i Slovenije. Pruža podatke o načinu života današnjih Europljana i upućuje na neslaganja između civilizacijskih navika i potrebe za zajedništvom s prirodom. Online istraživanje provedeno je u Hrvatskoj od 3. do 6. rujna (2021.) nad stanovništvom u dobi od 18 do 65 godina, prema reprezentativnim demografskim kvotama, N=301.

