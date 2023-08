Izgleda sjajno: Proslavljena tenisačica plijenila poglede u efektnom odijelu

View this post on Instagram

Grand Slam je prvi na kojem je Maria sudjelovala otkako se umirovila, a za People je rekla da zapravo voli gledati tenis s tribina.

'Volim gledati kako se razvijaju nove generacije i sport općenito. Zapravo, mislim da je US Open jedini teniski događaj na kojem sam bila otkako sam otišala u mirovinu. Stvarno je poseban, s energijom publike. Jako sam zadovoljna time gdje sam u ovoj fazi života. Cijenim ono što me je sport naučio i kamo me odveo, ali sada definitivno volim vidjeti to izvana', rekla je Maria.

Svoj prvi Grand Slam turnir Maria je osvojila sa samo 17 godina 2004. te se upisala u legendu kao treća najmlađa žena koja je trijumfirala na Wimbledonu.

Inače, ova poduzetna sportašica od 2012. godine posjeduje iznimno uspješan brend slatkiša Sugarpova, a od umirovljenja posvetila se investiranju u obećavajuće kompanije koje joj već sada donose multimilijunsku zaradu. Investirala je i u brendove Supergoop, Tonal, Therabody, Public.com, Bala Bangles, Moncler te Wolf & Shepard.