Iz Zagreba s ljubavlju – slavi Zagreb majicom uz besplatne pamučne maske i dostavu

Iako je de facto cijeli svijet stao uslijed pandemije corona virusa evidentno je kako hrvatska metropola i njeni stanovnici trpe istovremeno čak dva udara; spomenuti virusni, te onaj uslijed ogromnih oštećenja nastalih u nedavnim potresima. U nimalo vedro vrijeme gotovo svi poduzetnici bilježe ogromne gubitke i mnogi zbog toga stavljaju ključ u bravu, no ima i onih koji iznalaze moguća rješenja za svoje poslovanje u novonastalim uvjetima

Prvi zagrebački streetwear brand majica, hudica i ostale odjeće From Zagreb With Love, s originalnim dizajnima inspiriranim Zagrebom od 2007. godine, odlučio je probati doskočiti situaciji na originalan i kreativan način. „Svim svojim kupcima putem najsigurnijeg načina kupovanja u ovom trenutku – a to je naš online shop www.fzwl.shop – nudimo dvije pogodnosti: besplatne pamučne perive maske s našim logom uz svaki kupljeni odjevni predmet, te besplatnu dostavu na području cijele Hrvatske”, naglašava utemeljitelj branda Karlo Rosandić, i dodaje: „do te odluke smo došli jer smo željeli potaknuti naše kupce da ne zapadnu u letargiju samoizolacije, ali im i zahvaliti na dosadašnjoj vjernosti zbog koje brand bilježi konstantni rast popularnosti, vodeći istovremeno računa o tome da su svi sigurni u vrijeme pandemije corona virusa”.

Ideja pamučnih perivih maski s logotipima branda dogodila se u svojevrsnom sinkronicitetu između promišljanja o daljnjim koracima branda, ali i želje kupaca. „Jedan naš vizual koji smo podijelili na društvenim mrežama prikazivao je simbolički grb grada Zagreba preko kojeg je svezana takva maska s našim logom”, pojašnjava Rosandić, „a fanovi našeg branda su na sliku počeli pozitivno reagirati, i sami predlažući da napravimo From Zagreb With Love maske”. Stoga su one nastale u suradnji s tvrtkom za šivanje po želji kupaca Aranea Art koja izrađuje pamučne maske za ljekarne i print studiom Pitsome Merch, s kojima brand njeguje uspješnu poslovnu suradnju. Pri izradi maski posebno se vodilo računa o potrebnoj kvaliteti i sigurnosti za korištenje; tako su one izrađene od 100% pamuka, a logotip branda otisnut je ekološkom bojom na vodenoj bazi, potpuno neštetnoj za ljudski organizam. „U vrijeme kad mnogi vrlo unosno i neetički profitiraju na prodaji maski koje dosižu astronomske cijene - nama se takav vid poslovanja u najmanju ruku nimalo nije svidio, pa nismo razmišljali hoćemo li i koliko zaraditi na maskama, već smo ih odlučili dijeliti besplatno uz kupnju”, ističu iz branda.