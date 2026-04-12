Efekt vitkih i dugih nogu: Ovo su daleko najpoželjnije cipele, a idu uz sve

Ako je suditi po street styleu s modnih pista od New Yorka do Pariza, jedan model cipela iznenada je zasjenio sve ostale. Riječ je o elegantnim cipelama s V-izrezom koje ne samo da laskaju figuri, nego se nose cijele godine.

Street style već odavno nije tek usputna inspiracija, već ozbiljan indikator trendova koji tek dolaze, ali i komada koji zaslužuju trajno mjesto u garderobi. Kad se neki od njih uporno ponavljaju na ulicama modnih metropola, jasno je da nije riječ o slučajnosti. Upravo se to dogodilo s cipelama koje su obilježile posljednje tjedne mode.

Efekt dugih nogu U New Yorku, Londonu, Milanu i Parizu modne insajderice i stilistice gotovo su jednoglasno prigrlile isti model obuće, a riječ je o cipelama s dubokim izrezom u obliku slova V na gornjem dijelu stopala, nalik dekolteu kakav viđamo na bluzama i haljinama. Ono što ih čini posebnima jest njihova svestranost. Iako su zatvorenog tipa i idealne za hladnije dane, istovremeno otkrivaju dovoljno kože da se bez problema uklapaju i u topliji dio godine. Upravo ta ravnoteža između elegancije i nosivosti čini ih jednim od najpoželjnijih modela sezone.

No njihov najveći adut krije se u vizualnom efektu. Zahvaljujući V-izrezu, noge djeluju duže i vitkije, osobito kada se kombiniraju s mini suknjama ili kraćim haljinama. Favorit sezone Stručnjakinje za modu nose ih u svim prilikama, od ležernih dnevnih kombinacija do večernjih izdanja. Pokazalo se da se ovaj model lako prilagođava različitim stilovima, što objašnjava njegovu popularnost.

Iako dolaze u brojnim varijacijama, najtraženiji su modeli u neutralnim tonovima poput crne i smeđe. Nešto hrabriji izbor uključuje i uzorke poput animal printa, a oni svakom outfitu daju dozu karaktera.