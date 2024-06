Kruže priče da je Aperol Spritz kancerogen. Stručnjak otkriva ima li u tome istine

Boja E110 je žuta ili narančasta, E124 je crvena, a potonja je čak zabranjen u SAD-u gdje su zakoni puno manje rigorozni nego u EU. To kaže i dr. Manz naglašavajući kako su Amerikanci zapravo opušteniji prema takvom označavanju, a to što je ta E brojka i kod njih zabranjena treba nas, kaže on, navesti da razmišljanje i oprez. No do danas nema istraživanja koje pokazuju da je Aperol zapravo kancerogen.

'Ali postoje eksperimenti na životinjama i kemičari koji ističu da se E124 koristi kao boja za tekstil, a došla je na loš glas jer je izazivala kožne alergije. Dakle, logično je da ne biste trebali pretjerano konzumirati ovu boju u obliku pića, zar ne?', kaže Manz i dodaje: 'U pokusima na životinjama, visoke doze zapravo su dovele do povećanog stvaranja tumora'.

No isto tako treba napomenuti da se ovi eksperimenti na životinjama nikada ne mogu prenijeti 1:1 na ljude kao i da nema dokaza da je Aperol sam po sebi kancerogen.

Dr. Manz nadalje objašnjava zašto je ovaj popularni gorki aperitiv štetan za zdravlje: 'Aperol se sastoji od šećera, alkohola i umjetnih dodataka poput bojila. Ja ovu kombinaciju zovem toksični trio.

Ovo je posebno opasno u odnosu na stres koji može povećati rizik od raka: 'Stres nije uvijek samo upravljanje vremenom, već i zračenje, zagađivači (u hrani) ili loša higijena spavanja i oksidativni stres (plavo svjetlo, od ekrana). Sve to nije dobro za tijelo i uzrokuje maksimalan stres', kaže stručnjak.

To znači da nadbubrežne žlijezde neprestano stimuliraju proizvodnju kortizola: 'Kortizol (hormon stresa) zauzvrat održava visoku razinu šećera u krvi, zbog čega tijelo misli da je u akciji i da treba biti na oprezu. Sve se to može dogoditi kada ste pod stresom - a da prehrana do sada nije igrala niti jednu ulogu', kaže Manz i naglašava: 'U ovom trenutku, bilo bi pogrešno tražiti krivca za zdravlje samo u bojama kada je puno toga već prije toga pošlo po zlu. Možete reći da su boje same po sebi - a time i u Aperolu - štetne - ali obično postoje mnoge druge stvari koje povećavaju rizik od raka. Morate sve promatrati u cjelini.'

Općenito, svi aditivi mogu predstavljati određene zdravstvene rizike. Međutim, simptom se ne može uvijek pripisati određenom uzroku kada se skupe mnogi čimbenici. Općenito govoreći, pravilo je: što manje kemikalija nešto sadrži, to bolje.