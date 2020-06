Donosimo vam najslađu priču iz Donje Lomnice, mjesta gdje se uzgajaju najbolje jagode

Budite iskreni i recite da proljeće nije vaše omiljeno godišnje doba. Većina ljudi, naime, preferira upravo to godišnje doba. I to s dobrim razlogom. Priroda se budi iz zimskog sna. I još važnije, tržnice diljem zemlje odjednom obiluju jagodama

Jedno od njih se krije iza imena Jagodar . Od svoje se konkurencije razliku po tome što njihove ukusne jagode možete naručiti i s online tržnice Mali dućan . Ne samo da ćete online kupovinom izbjeći onu gradska vreva s početka priče, nego odmah možete uživati u tom ukusnom crvenom voću bez pretjeranih napora i odlaska do dućana ili tržnice. A sjajan dodatni benefit je što kupnjom namirnica u Malom dućanu podržavate lokalne proizvođače.

Gradska vreva, užareni asfalt i buka automobila odjednom nestaju kad prođete pored štanda s jagodama. Taj miris je jednostavno poseban. Odmah vas odvede u neku drugu, ljepšu i pozitivniju dimenziju. Iako se navedene jagode nalaze na štandovima, one su ipak morale proći neki put do svoga cilja, a njihova polazišna destinacija je obično adresa nekog od naših obiteljskog gospodarstva.

No, nije sve u primamljivom izgledu. Ove čarobne bobice, naime, osim svog privlačnog izgleda kriju i veliko nutritivno bogatstvo koje utječu pozitivno na zdravlje. A zahvaljujući činjenici da se jagode sastoje od velike količine vode (čak 91 posto!) ovo voće je idealno osvježenje za ove vruće dane koji su pred nama.

Evo kako je sve krenulo. Nakon proizvodnje domaćih jaja za vrijeme fakultetskih dana, Božidaru je bio cilj fokus staviti na struku i svoje znanje te ih upotrijebiti za uzgoj osjetljivog voća – jagoda. Postepenim rastom, nagradom za 'naj' jagodu i rastom prihoda, polako je dogurao do faze da zaposli nove ljude i poveća površinu zemljišta za proizvodnju.

No, vratimo se mi Jagodaru. Iza ovog OPG-a stoji mladi i ambiciozni agronom Božidar Hrenković. I kad kažemo da je čovjek ambiciozan kažemo to s dobrim razlogom. Njegov Jagodar je, naime, jedan od najvećih proizvođača jagoda u Zagrebačkoj županiji i broji nekoliko stalnih zaposlenika.

Na njegovom poljoprivrednom zemljištu, u mjestu Donja Lomnica - iz kojeg inače potječe njegova obitelj, nalaze se grijani plastenici koji su potrebni za uzgoj ovog osjetljivog voća 365 dana u godini. Božidar danas jagode uzgaja tijekom čitave godine, a berba traje od početka svibnja do studenog. Njegova se konkurencija, recimo, fokusira na proizvodnju koja obuhvaća svega par mjeseci. Nije to nimalo lak posao, složit ćete se, ali kada za svoj rad na račun dolaze same pohvale, onda se rad apsolutno isplati.