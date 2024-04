Dobitna kombinacija: Nema sumnje, ovo su najljepše torbe sezone

Omiljene ljetne torbe tradicionalno su one od prirodnih vlakana poput pruća ili rafije s kožnim detaljima, no ova topla sezona u fokus donosi modele kojima je nemoguće odoljeti. Kao savršen spoj chica, elegancije i prikrivenog luksuza, nove hit torbe kombiniraju platno (tkaninu od pamuka ili lana) u bež boji sa smeđom kožom. Dokazi uspjeha ovog modela su očiti: posvuda su - od modne piste do ulica modnih gradova.