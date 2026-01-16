Dnevni horoskop za 16. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Danas vas vuče na akciju, ali najviše dobivate kad ne radite pritisak. Slobodni biste mogli privući nekoga tko cijeni vaš direktan stav, no ostavite prostor da se priča prirodno razvije. U vezi je važno ne ‘pobijediti’ u raspravi, nego smiriti ton i vratiti bliskost. Imate dobar start i brzinu, ali pazite na nestrpljenje s ljudima koji rade sporije. Ako nešto delegirate, recite jasno što očekujete i do kada. Dan je dobar za rješavanje ‘hitnih’ stvari, ali ostavite mjesta za neplanirane izmjene. Energija vam oscilira pa ćete najbolje funkcionirati uz kraće pauze i više kretanja. Pripazite na upale i iritacije ako ste previše u stresu. Navečer vam treba reset bez ekrana.