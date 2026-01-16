ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 16. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

16.01.2026 u 00:00

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik
Strijelci su danas raspoloženi za spontane trenutke, ali potrebno je paziti na previše direktnosti. Slobodnima se može dogoditi zanimljiv susret kroz društvo, izlazak ili kratki put. U vezi je dobro izgovoriti ono što osjećaju, ali bez ‘propovijedi’. Treba im kretanje i svjež zrak. Kratki odmor u tišini vraća koncentraciju.

Djevicama je danas važna pristojnost i osjećaj da se netko trudi. Slobodnima se može svidjeti netko tko je uredan, konkretan i pouzdan. U vezi ne treba analizirati svaku sitnicu – odaberite jednu temu i riješite je do kraja. Osjetljiviji su na napetost u leđima i ramenima. Istezanje i kratko hodanje tijekom dana puno pomažu. Potrebno je paziti da se ne preskače odmor jer će ga kasnije ‘platiti’.

