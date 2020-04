Pod nazivom 'One World: Together at Home' održao se online koncert koji je okupio brojne svjetske zvijezde. Riječ je o inicijativi glazbene zvijezde Lady Gage koja je ovim koncertom odlučila odati priznanje zdravstvenim radnicima u borbi protiv koronavirusa, ali i dodatno podići svijest o pandemiji

Koncert je počeo u 20 sati, a zdravstvenim radnicima prva se zahvalila glumica Jameela Jamil, a zatim su se iz svojih domova brojne zvijezde održale live nastupe među kojima i Rolling Stones, Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, John Legend, Jennifer Lopez, Keith Urban, Chris Martin, Rita Ora, Eddie Vedder, Niall Horan, Andra Day, Jessie J, Annie Lennox, Billy Joe Armstrong iz Green Day, Billie Eilish... Sve izvedbe pratile su i poruke o odgovornosti koja je sad na svima nama kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa u svijetu.

Riječ je o velikom projektu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Global Citizen koju je pokrenula Lady Gaga. Mnoge je ovoga puta iznenadila Jennifer Lopez jer je za live nastup iz svog doma odabrala za nju posve neobičajen look.

Iako kad nastupa obično plijeni poglede u oskudnim opravicama, J.LO se odlučila za nešto posve drukčije. Za izvedbu pjesmu People legendarne Barbre Streisend bila je u casual outfitu - sweatshirtu s likom slavne glazbenice, bez puno make upa i s ležernim valovima. Jennifer je tu pjesmu otpjevala iz svog dvorišta, a kako bi dala ozračje ovom posebnom događanju postavila je i božićne lampice na veliko stablo.

Lady GaGa je u koncert uključila dirljive snimke ljudi koji se nalaze u izolaciji diljem svijeta, a u live stream uključili su i zdravstvene radnike koji dijele svoja iskustva rada na prvoj crti obrane protiv korona virusa.