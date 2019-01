Deset vodećih modnih trendova kojima ćemo biti zaluđeni ove godine

I dok većina nas na aktualnim sezonskim sniženjima još uvijek naveliko kupuje čizme i kapute, modni trendovi ne prestaju cirkulirati modnom scenom, a stručnjaci su pomno ispratili sve one predstavljene na proteklim tjednima mode i izdvojili 10 najistaknutijih koji će prema njihovim riječima obilježiti nadolazeće proljeće i ljeto

Top 10 modnih trendova za nadolazeću proljetno/ljetnu sezonu: 1. Predimenzionirani šeširi

Brojni modni brendovi kao što su Rejina Pyo, Xiao Li, Yuhan Wang/Fashion East, Ryan Lo i Simone Rocha u svoje su kolekcije uključili predimenzionirane šešire koji sami po sebi osiguravaju wow efekt, a plus je naravno i to što štite od sunca i štetnih UV zraka.

Biciklističke tajice možda su obilježile proteklu godinu, no ovog ćemo ljeta kao ludi kupovati puno praktičnije, opuštenije i ležernije bermude, barem ako je vjerovati kolekcijama za proljeće/ljeto koje su na tjednu mode prezentirali Alexa Chung, Margaret Howell, Rejina Pyo i Preen by Thornton Bregazzi.

Plisirane suknje dominirale su modnom scenom ove godine, a ove zime svi su poludjeli za plisiranim modelima od kože, no ljeti će plisirani detalji u mikro verziji doslovno preplaviti ulice modnih metropola i postati must have komad u ormarima trendseterica. Givenchy, Preen by Thornton Bregazzi, Balmain, Pringle i Roland Mouret samo su neke od modnih kuća koje su svojim kolekcijama zvanično najavile ovaj trend.

4. Uzorak tie-dye