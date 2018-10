Darujemo primjerak genijalnog trilera o svijetu bez električne energije

Što bi se s nama dogodilo kada bi struje nestalo na samo nekoliko dana?

Pred nama je izvrstan triler austrijskog autora Marca Elsberga u kojem hakerski napad sruši sustave električne energije u Europi. Na prvo čitanje, čini se da to ne bi bilo toliko strašno, ali ubrzo saznajemo da su posljedice nesagledive… jer, ne postoji dio društva kojem struja nije nužna za funkcioniranje.

Hladna je noć u Milanu i Piero Manzano samo želi stići kući. Iznenada se semafori ugase. Manzanova Alfa strada u lančanom sudaru, a on se iz automobila izvuče lakše ozlijeđen. No semafori se nisu ugasili samo u toj ulici – u cijelom gradu ne radi nijedan semafor i nijedno svjetlo. Diljem Europe kontrolori u nevjerici gledaju kako elektroenergetske mreže padaju jedna za drugom. Bez struje za grijanje ljudi se počinju smrzavati. Zalihe hrane i vode brzo presušuju. Broj mrtvih vrtoglavo raste. Bivši haker i aktivist Manzano ubrzo postaje glavni osumnjičenik. Ali on je i jedini koji može pronaći prave napadače. Može li Manzano srušiti veliku terorističku mrežu prije nego što bude prekasno?

Pod prijetnjom raznih terorističkih napada, ponekad zaboravljamo da mnogima nedostaje sofisticiranosti. Opasnost je tu, ali uglavnom je brzo lokalizirana. Većina se napada u Europi odvija u srcu glavnih gradova, ali izazivaju ih pojedinci koje vodi religijski fanatizam te ne vjeruju u tehologiju. Na našu sreću. Elsberg je tu ušao dalje i dublje u sfere moderne paranoje, zamislivši grupu hakera koji su supermoderni, inteligentni i vrlo dijabolični. Jedna od glavnih značajki ovog romana je ta što je realističan – i zato iznimno jeziv.

Čitajući shvaćamo da smo svijet toliko usko povezali da taj lanac veza ovisi o najslabijoj karici. Kada se sustav koji je u srži naših svakodnevnih života sruši, svijet postane vrlo mračno, hladno i negostoljubivo mjesto. Uistinu, možete li zamisliti da nema grijanja po zimi, da ne rade aparati u bolnicama, da ne možete komunicirati modernim uređajima, da ste u potpunosti odsječeni od svijete i svega što vam je poznato?

Ovaj triler izvrstan je prikaz mogućeg scenarija, a napisan je majstorski poput najboljih romana Dana Browna. Knjiga o kojoj će se ove jeseni puno pričati i velika preporuka za ljubitelje napetog štiva.

Čitateljima tportala darujemo primjerak trilera 'Blackout', a dobitnik će biti objavljen u četvrtak, 11. listopada.