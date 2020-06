Class plus goriva vrhunske kvalitete za neometan rad motora

Kroz Ininu maloprodajnu mrežu, najveću moderniziranu mrežu u Hrvatskoj, svakodnevno prođe više od 234 tisuća kupaca i proda se više od milijardu litara goriva godišnje. Zato INA kontinuirano unapređuje kvalitetu svojih proizvoda i usluga kako bi zadovoljila potrebe kupaca. Perjanica ponude na Ini je vrhunsko gorivo Class Plus u koje su utkane godine istraživanja i usavršavanja formule kako bi se postigla beskompromisna kvaliteta

Kada su uvedena Class Plus goriva na Inina maloprodajna mjesta i što se njima htjelo postići?

Class Plus goriva uvedena su na maloprodajna mjesta Ine tokom lipnja 2017. godine. Glavni motiv u razvoju Class Plus goriva je želja da kupcima osiguramo gorivo vrhunske kvalitete. Razvili smo gorivo koje osim što zadovoljava značajke kvalitete propisane standardima kupcima pruža i poboljšana primjenska svojstva.

Koje su osnovne prednosti INA Class Plus goriva?

Osnovna prednost INA Class Plus goriva je dokazani povoljni učinak na motore s unutarnjim izgaranjem jer zahvaljujući poboljšanoj formuli aditiva Class Plus goriva uklanjaju naslage, povećavaju snagu i trajnost motora. Osim toga višenamjenski aditivi dodani INA Class Plus goriva poboljšavaju antikorozijska svojstva i energetsku učinkovitost goriva.