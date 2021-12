Uručeni BMW-i dobitnicima u Ininoj SMS nagradnoj igri – do Božića u igri je još jedan!

Nagradna igra „Kupuj na Ini, BMW je bliži nego što se čini!“ od listopada zaokuplja interes posjetitelja Ininih maloprodajnih mjesta. Prve dvije glavne mjesečne nagrade BMW 118i Advantage+ i BMW 218i Gran Coupe Advantage+ svečano su uručeni sretnim dobitnicima na maloprodajnom mjestu Zagreb-Resnik, a do 24. 12. u ponoć posjetitelji imaju priliku osvojiti još jedan preostali BMW 318d Advantage+ ili druge vrijedne dnevne i tjedne nagrade.

Ključeve BMW-a dobitnicima je uručila Zdravka Demeter Bubalo, operativna direktorica Usluga kupcima i maloprodaje koja je tom prilikom izjavila: „Drago mi je vidjeti osmjehe na licima naših dobitnika u ovoj najuspješnijoj nagradnoj igri koju smo do sada organizirali. Zadovoljstvo kupaca je ono što nas pokreće i zato se svakoga dana na našim maloprodajnim mjestima trudimo ispuniti sva njihova očekivanja. Činimo to kontinuiranim razvojem naše mreže, širenjem naše gastro ponude kroz otvaranje novih Fresh Cornera te naravno, kroz ponudu naših vrhunskih Class Plus goriva, raznovrsnu lepezu robe široke potrošnje i usluga. Naši napori su prepoznati jer nam se više od 200.000 kupaca vraća na maloprodajna mjesta svakoga dana, a njih više od 300.000 uključilo se u Inin program vjernosti INA Loyalty te koristi razne pogodnosti kupovine na Ini. Na tržištu smo prepoznati kao lider i prvi izbor za ljude u pokretu, što namjeravamo ostati i u budućnosti. Zato nastavimo putovati zajedno jer kupovina na Ini se uvijek isplati! Uvjerili su se u to i naši dobitnici kojima čestitam od srca!“

Zoran Luković iz Zagreba, dobitnik prve mjesečne nagrade osobnog automobila BMW 118i Advantage+ nije mogao sakriti oduševljenje: „Ne mogu vjerovati da sam upravo ja izvučen! Jako sam sretan, a pogotovo zato što često stanem na Inu, a sad sam se uvjerio da uvijek treba iskušati sreću. Iako, vjerujem da mi je pomogao i INA Loyalty koji koristim, jer članovi automatski ostvaruju dvostruku prijavu za osvajanje automobila! Zahvaljujem Ini i potičem druge da se uključe u nagradnu igru, ostala su još svega nekoliko dana, a možda se sreća osmjehne i njima kao što je meni! “

Dobitnik druge mjesečne nagrade, osobnog automobila BMW 218i Gran Coupe Advantage+, Branko Cvitković iz Ćunskog s otoka Lošinja također je zahvalio Ini: „Još uvijek sam pod dojmom! Hvala Ini na najljepšem blagdanskom poklonu. Pozivam sve ostale vozače da svoja vozila opskrbljuju gorivima na Ininim prodajnim mjestima i naravno da sudjeluju u ovoj i budućim Ininim nagradnim igrama! I ja sam član INA Loyalty programa vjernosti te potičem sve da se uključe, jer osim odličnih pogodnosti i popusta koje nudi, daje i dvostruku šansu za osvajanje glavne nagrade u ovoj nagradnoj igri!“

Za dodatna iznenađenja pobrinuli su se, Juraj Šebalj i Viliam Prodan, naši proslavljeni rally vozači s kojima INA uspješno surađuje natočili su prvi spremnik sretnim dobitnicima BMW-a Ininim vrhunskim Class Plus gorivom.

Inina SMS nagradna igra traje na maloprodajnim mjestima od 13. listopada, a do sada se prijavilo više od 350.000 kupaca, što je ujedno čini i najuspješnijom nagradnom igrom Ine. Do sad je podijeljeno 128 dnevnih nagrada – INA kartica u vrijednosti od 500 kuna te 27 tjednih nagrada – INA kartica u vrijednosti od 1000 kuna. Kupci se još uvijek mogu uključiti do 24. prosinca i osigurati si šansu za osvajanjem još jednog preostalog BMW 318d Advantage+ ili vrijednih dnevnih i tjednih nagrada. Posjetite bilo koje Inino maloprodajno mjesto i natočite Inina vrhunska goriva, kupite robu široke potrošnje ili svoj omiljen proizvod iz bogate gastro ponude Fresh Cornera u minimalnoj vrijednosti od 250 kn te pošaljite SMS poruku s traženim podatcima na broj 60010. Dva sretna dobitnika dnevno osvajaju INA karticu u vrijednosti od 500 kn, a tri sretna dobitnika jednom tjedno osvajaju INA karticu od 1000 kn. Više informacija o prijavi za nagradnu igru i ostalim dobitnicima potražite na poveznici.

INA zahvaljuje svima kupcima koji su dosad sudjelovali u ovoj nagradnoj igri!