Šok u modnom svijetu: Čovjek koji je trebao transformirati Bottegu Venetu napustio je tvrtku. Što će sad drugi luksuzni brendovi?

Mirovanje, hibernacija ili nastavak rada po starom put je koji vodi do nestanka brenda i gubitka važnosti. Jedini način osiguravanja svijetle budućnosti ponovno je izmišljanje sebe kako biste nadahnuli kupce, pazeći da pritom ostanete blizu svog temeljnog modela stvaranja vrijednosti. Transformacija modne kuće Bottega Veneta, za koju je zaslužan kreativni direktor Daniel Lee, navodi se kao putokaz ostalim luksuznim brendovima pa je vijest o prekidu suradnje britanskog modnog dizajnera s talijanskom modnom kućom, objavljena u srijedu, mnoge ostavila u nevjerici

'Tržište luksuza nikada nije bilo tako složeno niti se tako brzo mijenjalo kao sada, a brzina tih promjena samo će rasti. Do 50 posto današnjih luksuznih brendova nestat će do 2030. godine jer se nisu mogli povezati s generacijom Z. U tom kontekstu potezi Bottege Venete trebali bi potaknuti sve luksuzne brendove da preispitaju svoje strategije', napisao je u ožujku ove godine Daniel Langer , stručnjak za strategije luksuznih, lifestyle i potrošačkih brendova te profesor na kalifornijskom Sveučilištu Pepperdine u Malibuu.

'Zanatstvo Bottege Venete bilo je nešto s čim sam uvijek rezonirao, zapravo san. Počeo sam s pleteninom, tako da mi je tehnika uvijek bila velik izvor inspiracije. Vrlo je slična intrecciatu, načinu stvaranja koji diktira volumen i oblik objekta', rekao je u veljači prošle godine Lee u intervjuu za Business Of Fashion (BOF-a).

Daniel Lee nije dugo čekao posao nakon diplome i sljedeće desetljeće proveo je na vrlo unosnim mjestima: Donna Karan, Balenciaga, Maison Margiela i Celine, u kojoj je pod kreativnom direktoricom Phoebe Philo bio direktor dizajna konfekcije. Celine je napustio u ožujku 2018. godine s ciljem da neko vrijeme slobodno plovi. Poziv headhuntera zatekao ga je u Japanu, s viješću da ima nešto za njega u Keringu, bez ikakvih tragova o čemu bi se moglo raditi. Obavio je nekoliko tajnih sastanaka, a sve do trenutka u kojem je Francois-Henri Pinault tražio od njega da predloži što bi učinio s Bottegom, Lee nije imao pojma da ga traže za top posao.

Bottega Veneta više se nije mogla oslanjati na najskuplje, velike intrecciato torbice i novčanike od 400 dolara, a za pridobivanje sljedeće generacije kreatora modnih ukusa trebala se vjerodostojno granati na druge kategorije proizvoda. Osim toga, trebalo je osmisliti način da dizajn bez logotipa postane dio modnih razgovora na internetu. S kožnim trakama prikazanim na ne baš velikim zaslonima mobitela to nije bio nimalo lak zadatak.

Ipak, privlačnost brenda novim klijentima na kraju je oslabila, a Maierove konfekcijske kolekcije jedva da su bile komercijalno isplative. Nakon nekoliko godina stagniranja prodaje i klizanja marži on je u lipnju 2018. godine napustio tvrtku.

Maierov fokus na torbe u prepoznatljivoj zanatskoj tehnici pletenja kože intrecciato, bez logotipa, doveo je do otprilike 30-strukog povećanja prodaje, a naglasak marke na visoko profitabilnoj kožnoj galanteriji i ograničenim marketinškim troškovima pomaknula je njezinu operativnu maržu na čak 32 posto, blizu one mnogo većeg francuskog konkurenta Hermèsa.

Kada je Lee u srpnju 2018. godine stigao u Bottegu, kolekcija je bila gotovo dovršena, a to je, kaže, razlog zašto nisu pokazali tu prvu sezonu. 'Bilo je tek toliko vremena da realiziramo nekoliko torbi kako bismo mogli sastaviti nekoliko stvari i napraviti kampanju', otkriva Lee i dodaje da je vratio odjeću na osnove - majicu, odijelo, baloner - i prilagodio nekoliko torbi iz arhive.

Iako je u to vrijeme Bottega Veneta bila uspavana, i dalje je to bio posao vrijedan milijardu dolara, a na opasku novinara BOF-a da su samozatajnom riđokosom mladiću iz Yorkshirea zasigurno trebala 'velika muda' da se suoči s korporativnom zvijeri, Lee uz suhoparan smijeh odgovara: 'Ili glupost.'

Dakle njegov izvorni prijedlog za Pinaulta bio je vrlo blizak onome kako je na kraju ispala Bottega. No u njegovoj su viziji bila dva velika aspekta - ne samo kreativna, već i korporativna struktura koja se temeljila na kožnoj galanteriji.

'Nije bilo loga, nije bilo naramenice. Nije baš bila toliko funkcionalna, jer ste morali kopati po njoj, ali bila je vjerna brendu. U svojim početcima Bottega je pravila torbe koje su bile mekane, kada je sve ostalo bilo jako tvrdo. A ova je torba imala taktilan, mekan, senzualan i vrlo fotogeničan aspekt. Bilo je toliko dimenzija, toliko dubine zbog nabora. I očito objekti na toj fotografiji dobro funkcioniraju danas, kada je internet tako važan alat', objašnjava Lee te je vjerovao da je uspjeh ukorijenjen u DNK brenda, ali naglašava da nije imao pojma koliko se to uvjerenje isplatilo sve do ceremonije dodjele nagrada u prosincu.

'Vjerojatno sam zadnji saznao da su torbe kliknule. Osjećam se kao da sam bio skriven cijelu tu prvu godinu, ali kada su brojke počele pokazivati ​​da je Pouch vrlo brzo postala najprodavanija Bottegina torba ikada, iskreno sam bio šokiran. Bilo je to nešto što je napravljeno tako spontano da se prođe kroz tu prvu sezonu. Nikada nisam mislio da će tako odjeknuti', kaže Lee.

'Ulogu dizajnera Kering je preoblikovao iz 'osobe koja dizajnira konfekcijske kolekcije' u svojevrsnog cara brendiranja, čija vizija prožima sve, od postova na društvenim mrežama do dekora trgovina i komercijalnih proizvoda. Unatoč tome što rade za velike i etablirane brendove, Keringovi kreativni direktori uspjeli su isporučiti koncepte od glave do pete, više u skladu s onim što biste očekivali od jednog modnog dizajnera osnivača. To što svaki proizvod koji prodaje vodeći Keringov brend, Gucci, i svaka slika koju kuća objavi u konačnici trebaju nositi pečat kreativnog direktora Alessandra Michelea možda ne zvuči kao revolucija, ali jest', zaključuje BOF.

Od njegova debija na pisti, Leejev dizajn bio je dovoljno privlačan za predstavljanje, ali kada se pogleda proizvod po proizvod, nije nedostajalo izrazito nosivih i prodajnih predmeta. Njegova vizija: elegantna, ali taktilna, minimalna, ali topla, s novim proizvodima koji su unatoč tome održavali snažnu povezanost s postojećim kodeksima kuće, dala je Bottegi poticaj koji joj je trebao.

'Njegova vizija nije samo hrabra, ona je neposredna i čista. Uzeo je diskreciju i intrecciato i ubacio nevjerojatnu količinu kreativnosti u ovu bazu', rekao je Rongone.

Osim što je diversificirala ponudu, Bottega je povećala svoju vidljivost velikom brzinom. Počevši od ljeta 2019., brojni najpopularniji influenceri i modni urednici u industriji požurili su usvojiti izgled nazvan #NewBottega online, mamljeni fotogeničnim proizvodima, kao i pričom da je Lee preuzeo plašt za inteligentno odijevanje od Phoebe Philo.