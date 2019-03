Bezvremenski klasik: Ove bi cipele svaka žena trebala imati u ormaru

Crne štikle zasigurno su bezvremenski klasik koji nikad nije i nikad ni neće izaći iz mode i predstavlja 'must have' komad, baš kao što je to baloner, crni sako ili par savršenih traperica, koji bi svaka žena trebala imati u ormaru. Izbor je uistinu velik, no bez obzira odaberete li klasične salonke na petu kakve obožava Melania Trump ili se odlučite za retro natikače i sandale s tankim remenčićima po posljednjoj modi, vjerujte nam na riječ kada vam kažemo da nećete pogriješiti

Kvalitetna crna štikla oduvijek je bila isplativa investicija, a razlog je vrlo jednostavan - pristaje uz gotovo sve odjevne komade i pruža uvijek dobrodošlu dozu elegancije. Stoga, ovaj par obuće opravdava kupnju baš svaki put, pogotovo ako investirate u štikle od prave kože i kvalitetnije izrade, koje bi u pravilu trebale potrajati duži niz godina.

Klasične salonke Kate Moss, Khloe Kardashian, Melania Trump, Victoria Beckham i Meghan Markle samo su neke od žena koje obožavaju klasične stiletto štikle poput onih s potpisom Christiana Louboutina, Jimmyja Chooa i Gianvita Rossija.

Cipele s otvorenom petom Ako postoje cipele koje elegancijom mogu nadmašiti klasične salonke, onda su to zasigurno 'slingback' cipele, odnosno cipele s otvorenom petom koje su postale kultni komad modne kuće Chanel.

Sandale s remenčićima Kada govorimo o ovosezonskim trendovima, jedan model posebno se istaknuo na modnoj sceni, a to su sandale s tankim remenčićima. Topshopov model o kojem smo nedavno pisali nestaje s polica munjevitom brzinom, čak i nakon što je prvotno bio rasprodan.