Šik Parižanke pokazale koje će cipele i torbice vladati nadolazećom sezonom

1/24

Modno zaigrane Parižanke pokazale su ovih dana kroz uličnu modu kakve cipele i torbice će prevladavati proljetno- ljetnom sezonom koja uskoro kuca na vrata. Torbice upečatljivih boja i uzoraka te malih dimenzija apsolutni su must have, a ako su pritom još dizajnerskog potpisa onda je to pun pogodak. Francuskinje su primjerice trenutno lude za Diorovim modelima malih torbica. S druge pak strane, kada je riječ o cipelama, tu vlada nešto umjereniji stil. Sandale su definitivno pobjednice, i pristaju uz gotovo sve što stavite na sebe, a tu su i cipele s neobičnim dizajnom potpetice koje će podignuti svaki stajling.