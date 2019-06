10 brzih trikova: Do željene brojke na vagi još uvijek stignete doći, a evo što vam je činiti

Ne želimo dizati paniku, ali ljeto je bliže nego što bi se po vremenskim prilikama moglo zaključiti. Ipak, ekstremne mjere priprema za sezonu kupaćih kostima nisu još nužne i još je dovoljno vremena da željene rezultate na vagi postignete malim promjenama navika i životne rutine. Evo što vam je činiti

Ako niste tip od kaša i žitarica, jutarnjim bjelančevinama opskrbite se iz jaja. Njima ćete dobiti i za zdravlje srca važne omega-3 masne kiseline, ali i kolin, hranjivu tvar sa snažnim djelovanjem na sagorijevanje masti. Ne možete li zamisliti obrok bez kruha, spomenut ćemo vam studiju objavljenu u časopisu International Journal of Obesity, prema kojoj je odgovor na hormon gladi grelin bio manji kod ljudi koji su doručkovali jaja, nego kod onih koji su jeli među Amerikancima vrlo popularno pecivo bagel. Glad im se pojavila tri sata kasnije, a u ostatku dana pokazali su i manju potrebu za dodatnim kalorijama.

Polako! Imate li u ovom trenutku pred očima vrećicu hrskavih muesli s četiri vrste žitarica, sedam vrsta suhog voća i one čokoladne jastučiće kojima poboljšate okus 'zdravom' doručku, ne preskačite na sljedeći savjet. To što vam prodaju pod 'zdravo' gomila je rafiniranih ugljikohidrata i drugih prerađenih sastojaka koji vam trenutno podižu razinu šećera u krvi i vrlo brzo je spuštaju, uz neizbježan osjećaj da bi se moglo nešto i pojesti. Dobitnu kombinaciju zdravog doručka temeljenog na žitaricama najbolje ćete pripremiti sami. Večer prije namočite zobene pahuljice u grčki jogurt i ujutro će vas dočekati kaša bogata vlaknima i bjelančevinama, koju možete obogatiti po želji i ukusu bobičastim voćem, chia sjemenkama i orašastim plodovima. Uz ovaj doručak moći ćete odoljeti mirisu gladi koji vas zapuhne već iz prve pekare.

RIŽOM DO VITKOSTI

Spavajte u hladnijoj sobi

Za pravilan metabolizam i održavanje zdravstveno ispravne težine, kako vam je poznato, ključan je kvalitetan noćni san u trajanju od sedam do devet sati. Manje je poznato to da na gubitak kilograma utječe i temperatura sobe u kojoj spavate. Spavanje na nižim temperaturama, pokazalo je istraživanje, može potaknuti stvaranje smeđe masti koja potiče metabolizam. Sudionici studije objavljene u časopisu Diabetes mjesec dana spavali su na različitim temperaturama. Oni koji su spavali u sobama na 19 stupnjeva Celzijevih gotovo su udvostručili količinu smeđe masti u odnosu na one koji su spavali u toplijim sobama.

U tjelovježbu uključite HIIT

Za izgradnju mišića, učvršćivanje struka i sagorijevanje viška masti ne trebate tražiti dalje od HIIT-a, intervalnih treninga visokog intenziteta. Izmjenom kratkih perioda intenzivnog vježbanja i odmora kao u HIIT-u ubrzava se metabolizam, a sagorijevanje kalorija nastavlja i nekoliko sati nakon treninga. Trajanje intervala intenzivne vježbe i odmora obično je u omjeru 2:1 pa nakon minute vježbe uz maksimalan napor predahnite pola minute i sve ponovite. Izvodite li najosnovnije vježbe po ovom planu, istovremeno sagorijevate kalorije i izgrađujete mišiće, pa izvodite li na ovaj način i vježbe za trbušne mišiće, najbrže ćete stići do željenih rezultata.

Vježbajte na višim temperaturama

Vježbanje u vrućem okruženju, pokazala su istraživanja na Sveučilištu Loughborough, pomaže smanjiti apetit. Muškarci koji su vježbali u vrućem okruženju, na 30 stupnjeva Celzijevih, manje su jeli od onih koji su vježbali u neutralnom okruženju na 20 stupnjeva Celzijevih, a oni koji su vježbali u hladnom okruženju od samo 10 stupnjeva Celzijevih jeli su više. U konačnici, oni koji su vježbali u toplijem okruženju konzumirali su 12 posto manje kalorija od onih koji su vježbali u hladnijem okruženju, a i manje su, za 15 posto, osjećali glad.

Začinite svoju hranu

Izbjegavanje šećera i soli ne znači to da morate jesti bljutavu hranu, a neki su začini čak i poželjni. Kapsaicin, aktivni sastojak kajenskog papra, paprike i nekih drugih začina, poticajan je za metabolizam. Ispitanici jedne kanadske studije koji su u prehranu dodali kapsaicin konzumirali su 200 kalorija manje tijekom sljedećeg obroka. Ako ste skloniji blažim okusima i začinima, pokušajte s cimetom. Zahvaljujući eteričnom ulju cinamaldehidu, pokazala je studija Sveučilišta u Michiganu, cimet može pomoći u sagorijevanju masti.