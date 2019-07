Zlatna arena 'Dnevniku Diane Budisavljević', Vrdoljakov 'General' bez glavnih nagrada

Na konferenciji za medije, održanoj danas u Puli, objavljeni su i dobitnici ovogodišnjeg Pula Film Festivala. Zlatnu arenu osvojio je film 'Dnevnik Diane Budisavljević' Dane Budisavljević, dok film Antuna Vrdoljaka 'General', snažno favoriziran od strane dijela javnosti i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, nije osvojio niti jednu glavnu nagradu

Veliko iznenađenje za sve bilo je to da 'General' Antuna Vrdoljaka nije osvojio niti jednu od glavnih nagrada, osobito jer je on bio dosta favoriziran od strane dijela javnosti, ali i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, koja nakon odgledane premijere nije mogla sakriti emocije.

'Cijeli sam film doživjela vrlo emotivno prisjećajući se tih povijesnih trenutaka kada smo svi živjeli za Hrvatsku i uz naše hrvatske vojnike. Ja sam u to vrijeme bila u Ministarstvu vanjskih poslova gdje smo imali pune ruke posla prije i nakon akcije Oluja pripremajući pritom teren za međunarodnu zajednicu. Dobro se sjećam tih trenutaka, bili su to veličanstveni dani, nešto neopisivo', izjavila je nakon premijere Kolinda Grabar Kitarović i dodala:

'Tu je bilo toliko mladih koji su uložili svoj život u domovinu, i to to moramo poštivati. Vjerujem da će nas ovaj film podsjetiti na to. Mislim da je od iznimne važnosti prikazati rat onakvim kakvim je bio i samog generala Antu Gotovinu, koji je imao tu vojničku čast i koji je brinuo o svemu. Nadam se da će film odjeknuti u svijetu i da će ljudi doznati istinu, ne samo o generalu već općenito o Hrvatskoj vojsci.'