'Zelena knjiga: vodič za život' simpatičan je film, ali i tipičan mamac za Oscara

U doba kada svijetom vladaju sve veće tenzije između različitih rasnih, etničkih i političkih skupina, u doba kada mnogi političari, državnici i vođe smatraju da je zagovaranje tolerancije i prijateljstva između različitih tek naporno zanovijetanje dosadnih ljevičara - 'Zelena knjiga' je film osvježenje. Film je to koji vjeruje da su takva tolerancija i takvo prijateljstvo ipak mogući. Šteta je samo što u filmskom smislu ne donosi mnogo nova i zanimljivog.

Današnji je svijet jedno vrlo čudno, da ne kažem loše mjesto. Mjesto zbog kojega moraš pomisliti da su ljudi, generalno gledano, iznimno kapriciozna bića. Iako su ljudima međusobna tolerancija i prihvaćanje različitih oduvijek išli tegobno, do unatrag par desetljeća barem se smatralo da je takva tolerancija pozitivna vrijednost. Danas - štanga. Čak i površnim osvrtom na ideje koje zagovaraju i o kojima raspravljaju čak i najutjecajniji svjetski političari, državnici i vođe vidi se da je takva tolerancija odjednom prezrena. Kao da je njezinim uvođenjem u službeno društveno uređenje, njezinim ozakonjenjem, činjenicom da se danas doista u većini civiliziranog svijeta ne smije omalovažavati drugačije - ljudima takva tolerancija dojadila. Čak i najviši državnici, osobe koje bi trebale biti odgovorne za društveni red i mir, pozive na međusobno uvažavanje različitih dočekuju s kolutanjem očima. To se sad sve više doživljava kao naporno zanovijetanje zadrtih ljevičara. 'Više ne smiješ pričat proste viceve o ženama, crncima i pederima', izgovara se kao da je onaj tko je izgovara doživio neki tragičan osobni gubitak, kakav udarac na svoju slobodu i individualnost, kao da je to loše.