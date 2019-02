Ljepota depresije, bolesti i propasti u Schraderovu briljatnom 'Iskušeniku'

Film o protestantskom svećeniku kojeg razdiru krivnja, bolest, alkohol i užasan svijet u kojem živi na trenutke podsjeća na 'Taksista', ali još više na Bergmanovo 'Zimsko svjetlo'. Uz sjajnu izvedbu Ethana Hawkea i okrutnu, predivnu fotografiju Alexandera Dynana, ovo je jedan od najboljih filmova koji su ove godine nominirani za Oscara.

'Iskušenik' je zato gorka pilula , onaj talog s dna želuca koji svi pokušavamo zanemariti, fokusirajući se na ljepšu stranu života i slijepi optimizam koji nam omogućuje da i dalje nastavljamo sa životom. Možda najpoznatiji po svojem scenariju za fantastičnog 'Taksista' , Schrader i ovdje sve to provlači kroz protagonista koji polako, ali sigurno gubi svu ljubav, svu vjeru i sav optimizam, pretvarajući se u opasnog čovjeka - za sebe i za druge. No ono na što ovaj film ipak najviše podsjeća jest Bergmanovo 'Zimsko svjetlo'.

Put kojim nas Schrader vodi do te točke nije toliko neočekivan koliko ispunjen 'pa neće valjda' -momentima. I ne, ne znači to da nam tijekom filma priprema neke silno spektakularne obrate. Samo se kreće onom najpesimističnijom putanjom , onom koju svi imamo u sebi, ali je nastojimo ušutkati zato da bismo preživjeli. Sve što se događa Tolleru, oko Tollera i u samom Tolleru neka je vrsta bolne očekivanosti. Događa mu se sve ono za što ćemo pomisliti: 'Pa da, naravno! Naravno da će mu se to dogoditi! Zašto bi se ikada ikome dogodio kakav sretan kraj?'

Kao i u Bergmanovu filmu, ovdje glavni lik mora opravdati svoju vjeru župljaninu koji je zabrinut za budućnost svijeta u kojem živi. Kod Bergmana je to nuklearna katastrofa, kod Schradera ekološka. No ono po čemu se Shraderov film razlikuje od Bergmanova jest to što župljanin sa svojom tjeskobom, depresijom i gubitkom bilo kakve vjere uspijeva zaraziti Tollera. I on se počinje pitati može li nam Bog oprostiti, i on vrlo pouzdano i vrlo brutalno gubi nadu, gubi optimizam.

Paul Shrader je vjernik pa sve ono što se događa dalje u filmu valja djelomično 'čitati' unutar toga koda - koda vjere, koda krivnje, koda oprosta, koda božanskog u ljudskome. No ono što se događa na samom kraju filma, i što je uvelike zbunilo mnoge gledatelje, može se čitati i izvan koda 'klasične' vjere. Da, ono što se zbiva na kraju čudesna je, nebeska milost, ali ako ne želite, ne morate je nazvati Božjim imenom. Ne morate je čak smatrati ni stvarnom, nego halucinatornom. No sigurno je možete shvatiti jer ona, ma koliko slijepa, čudesna, neobjašnjiva, nelogična i slijepa bila - postoji u svima nama. Zove se ljubav i zove se optimizam. Zbog njih ostajemo na životu.

Nećemo, naravno, nikada saznati je li velečasni Toller doista ostao na životu. Schrader nam to i nije htio izrijekom kazati. No ovaj nam film govori da uza sav užas ljudskoga postojanja, uza sve gadosti kojima nas bombardira ovaj svijet, ljudi na njemu i dalje žive zato što u njima ipak postoji nešto drugo, nešto što ZNA da u tom životu postoje i neobjašnjive, nelogične, predivne radosti. One su rijetke, ali kad nam život jednom počne izmicati, svi ćemo ih se sigurno sjetiti.