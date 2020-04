'Zavjera protiv Amerike' - šarolika, ali pomalo dosadna ekranizacija romana Philipa Rotha

Sve je u seriji 'Zavjera protiv Amerike' na svojem mjestu - glumci su odlični, paralelna povijest vrlo uvjerljiva, likovi prokrvljeni i temperamentni, ali priča se rasteže i čini se kao da je sve moglo biti odrađeno u tri umjesto u šest epizoda.

Rothova pretpostavka, međutim, nije uopće blesava jer atmosfera u Americi na početku Drugog svjetskog rata zapravo nije bila tako jedinstveno antifašistička i let's kill all the nazis kao što se to poslije prikazivalo. Osim što se raji generalno nije opet ratovalo i sve do Pearl Harboura čak ni obljubljeni Roosevelt ne bi uspio dobiti podršku da se upetlja u 'tamo neki' sukob koji bjesni po Europi, nego je još 1939. u Americi bilo dovoljno Hitlerovih simpatizera da se u poznatom newyorškom Madison Square Gardenu okupilo oko 20 tisuća ljudi na nacističkom skupu organizacije koja se nazivala American German Bund. Istina, još pet puta toliko osoba protestiralo je protiv te gadarije, ali skup se održao i bio je prepun nacističke ikonografije i koreografije.

Charles Lindbergh, naravno, nije sudjelovao u tom skupu, dapače, nitko mu nikada nije uspio dokazati da simpatizira tadašnju njemačku nacističku vladu, ali je u sjećanju mnogih Amerikanaca ostao kao antisemit i izrazit protivnik stupanja SAD-a u Drugi svjetski rat, i to s argumentima da 'to žele samo židovi i komunisti'. Philip Roth je zato upravo njega iskoristio za stvaranje fiktivne verzije lika koji postaje američki predsjednik, sprječava američki ulazak u Drugi svjetski rat, ali i uvodi zabrinjavajuće mjere za 'integriranje' američkih židova u 'pravo američko' društvo.