Cijeli svijet priča o Joeu Exoticu. Nemojte vi biti jedini koji ne znate za njega

U sad već uspostavljenoj tradiciji da svako malo izbaci spektakularnu dokumentarnu seriju o nečemu sasvim nevjerojatnom, Netflix je krajem ožujka izbacio novu senzaciju - 'Kralja tigrova', priču o Joeu Exoticu, jednom od najkontroverznijem vlasniku velikog broja velikih mačaka na jugu SAD-a.

Sve je moguće u Americi. U zemlji slobode, pravde i američkog sna možete za kućnog ljubimca imati štogod želite - mačku, psa, pauka, čudnovatog kljunaša, streptokoka ili tigra, možete postati country pjevač, iako ne znate ni pjevati ni svirati, možete glumiti bogataša po luksuznim hotelima Las Vegasa iako nemate ni prebijene pare, možete odlaziti na lobiranje u Washington D.C. odjeveni u tajice s leopard-uzorkom, a najviše od svega - možete postati zvijezda, iako ste optuženi za ubojstvo i osuđeni na dvadeset godina robije.

Netflix je to već dokazao i sa svojim prijašnjim dokumentarnim serijalima, od ozbiljnog i potresnog 'How to make a Murderer' pa sve do apsolutno sumanutog i nevjerojatnog 'Wild Wild Country', a kada je 20. ožujka na ovu streaming platformu stigla serija 'Kralj tigrova' (Tiger King), postalo je jasno da su letvicu ludosti i senzacionalizma u svojim dokumentarcima odlučili podići nekoliko stupnjeva više.