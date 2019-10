Vodimo vas na predstavu 'Susret' u Teatru Exit

Prema riječima autorice i redateljice Nine Mitrović Susret je napeta psihološka drama o dva čovjeka suočena s prošlošću od koje više ne mogu pobjeći. Komad je to o ljubavi i mržnji, kajanju i žaljenju. I pitanju koje se krije u pozadini cijele priče: Što ako nam naši roditelji ne mogu ili ne znaju dati ljubav?

Susret je 2009. nagrađen nagradom za dramsko djelo Marin Držić. Izveden je 2013. u sklopu festivala novog pisma LabFest u Londonu, u koprodukciji Theatre 503 i Fat Git Theatre, u režiji Josha Rochea. Iste je godine imao premijeru u Slovenskom Narodnom Gledališču Nova Gorica u Sloveniji u režiji Primoža Beblera. Ovo je prvi put da ga hrvatska publika ima prilike vidjeti na pozornici.

O AUTORICI:

NINA MITROVIĆ (Slavonski Brod, 1978.) nagrađivana je dramska spisateljica. Autorica je brojnih drama koje uključuju Komšiluk naglavačke i Kad se mi mrtvi pokoljemo, obje nagrađene Zlatnim smijehom za najbolji tekst na Danima satire 2003. i 2005. Njezina drama Ovaj krevet je prekratak ili samo fragmenti nagrađena je Marulom za najbolji izvedeni tekst na Marulićevim danima 2007. te je bila nominirana za nagradu Nova Drama na Berliner Festspiele, Theatertreffen Stuckemarkt 2005.

Njezina su djela izvedena u nacionalnim kazalištima u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini te u teatrima u Austriji, Njemačkoj, Makedoniji, Finskoj, Slovačkoj i Češkoj. Drame su joj predstavljene na međunarodnim festivalima uključujući Internacionalni kazališni festival u Sibiu i Playwright’s Week u New Yorku.

Njezini su radovi prevedeni na deset jezika te objavljeni u međunarodnim antologijama i časopisima. Autorica je knjiga Komšiluk naglavačke i Ovaj krevet je prekratak ili samo fragmenti (Adamić, Rijeka 2006.) i Drame (Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2016.).

NAGRADE:

29. MARULIĆEVI DANI, 2019.

Siniši Popoviću dodijeljena je nagrada najbolje glumačko ostvarenje prema ocjeni žirija čitatelja Slobodne Dalmacije

26. FESTIVAL GLUMCA, 2019.

Nagrada Fabijan Šovagović Siniši Popoviću za ulogu oca u predstavi Susret

Nagrada Fabijan Šovagović Filipu Križanu za ulogu sina u predstavi Susret

65. SPLITSKO LJETO, 2019.

Nagrada Judita za najbolje umjetničko ostvarenje predstavi Susret

IZ MEDIJA:

IZRAZITO UVJERLJIVI FILIP KRIŽAN I SINIŠA POPOVIĆ U DRAMI SINA I OCA

'(…) Publika je imala osjećaj da sjedi u dnevnom boravku nekog stana, da kroz malu rupicu voajeristički promatra scene između oca i sina koje su duboko intimne, tiču se njihova zajedničkog života i koje ne bismo trebali ni vidjeti ni čuti. Premda, nije to ništa novo niti izvan ovog svijeta: njihovi su životi jednako prljavi i ružni kao i naši,; odnosi su im toksični, a u dubini skrivaju emocije koje ne mogu biti izrečene, ali su tu.

(…) Oca glumi Siniša Popović, a sina Filip Križan. Obojica su toliko ušli u svoje uloge i u prostor unijeli toliku energiju, da smo povremeno morali sebe podsjećati na to da je riječ o predstavi, a ne o stvarnom događaju koji se, eto, odigrava pred našim očima'.

Zrinka Korljan (Jutarnji list)

'SUSRET' NINE MITROVIĆ JE DUBOKA I POTRESNA STUDIJA O NEUSPJELOM RODITELJSTVU

'Predstava traje samo jedan sat i tempo ne pada niti u jednom trenutku, najviše zahvaljujući odličnom tekstu Nine Mitrović i glumačkim interpretacijama Siniša Popovića, dramskog prvaka HNK-a, i Filipa Križana, člana Gavellinog ansambla i čestog suradnika kazališta Exit, koji maestralno oslikavaju likove oca i sina. Predstava nevjerojatno točno i životno oslikava odnos oca i sina, a replike koje izgovaraju ti antijunaci izazivaju nemir i nelagodu, ali i gorki smijeh. Tekst je iskren, jednostavan i direktan, lucidan i duhovit, a njegova najveća vrijednost je u razotkrivanju unutrašnjih svjetova, psiholoških mehanizama likova i njihove psihopatologije.

(…) Zapravo, Susret je duboka i potresna studija o neuspjelom roditeljstvu koja nesmiljeno detektira kako nam roditelji, pogotovo očevi, u svom neznanju i strahu od emocija, mogu u ime nekog glupog macho opredjeljenja uništiti živote. Njena važnost je u tome što nam pozornost skreće s egocentrične i korumpirane političke arene i društvenog smeća na nas same i na vrijednost i važnost međuljudskih odnosa. Sasvim jasno pokazuje da će čovjek, odrastao bez roditeljske ljubavi i potpore, perpetuirati istu vrstu psihološkog zločina, i da će se zatim ta pogrešna matrica ponavljati u beskraj.'

Nina Ožegović (T-portal)

U RALJAMA OČINSKE TIRANIJE

'Popović je čvrst, zatvoren, hladan egoistični otac, onaj koji uvijek sve zna i radi najbolje. No postupnim ogoljavanjem lica, nazire se njegova slabost i kukavičluk, nemogućnost razumijevanja i voljenja. Križan je duboko nesiguran, životari uvjeren da može bolje i drukčije, no sve se više karakterno pretvara u oca, pronevjeritelja svih obiteljskih očekivanja. Kratki dijalozi nalik nizovima prekinutih telefonskih poziva dobivaju nijanse iznimnim glumačkim interpretacijama. Popović i Križan pažljivo ulaze u lica, ne gube se u izvanjskim ekspresijama, nijansirano su eksplozivni, ranjivi i po potrebi zajedljivi.' (…) Philip Roth je jednom rekao kako književnost nije natjecanje ljepote u moralu. Ljudski se karakteri uostalom i sastoje od zamršenih kolopleta ljepote i okrutnosti, ideala i apsurdnosti, razumijevanja i oprosta, samozadovoljstva i gorčine. Nina Mitrović je svih tih slojeva u intimističkoj fazi svojega stvaralaštva itekako svjesna. Njezine su drame duboko potresne i tragične, no nimalo izgubljene u beznađu očajavanja. Susret je zbijena predstava velike glumačke snage i postupnog emocionalnog ogoljavanja. Teška i neumoljiva, tvrdoglava u svojoj staromodnosti.'

Anđela Vidović (Arteist)

BLISTAVA KAZALIŠNA MINIJATURA

'Ulogu Stanka utjelovljuje briljantni Siniša Popović, a Andreja intrigantno uznemiren Filip Križan, skupa ostvarujući sjajan i emotivan spoj glume i egzistencije, kazališta i života. Zbog svoje tjelesne žestine i jakog glasa Siniša Popović u predstavama matičnog kazališta u Zagrebu najčešće glumi heroje i nosive uloge snažne gestualnosti. Ovdje je njegov glumački izraz minijaturan, inteligentno impostiran u namjanje detalje, sinteza filmske glume i kazališnoga dokumentarizma, dubok i bolan, u sjajnoj suigri s tjelesno krhkijim Filipom Križanom, dinamičnim glumcem dramskog kazališta Gavella. Križan kao Andrej postavlja pitanja vlastite generacije, odgovara pogledima i govornim finesama, otvarajući s Popovićem brojne zastore svijesti i savjesti. Intimna drama o bolesnom ocu koji se nakon dugo vremena susreće sa sinom i o sinu koji želi upoznati oca prije njegova odlaska rastvara se u snažnu, potresnu, impresivnu malu, a veliku predstavu snažnih emocija koja korespondira barem s djelićem svakodnevice i obitelji svakoga u publici. U eri površnih predstava estradnih dimenzija predstava Susretpokazuje se kao bolan, ogolio susret začahurenih emocija i neotkrivenih toplina ljudskih skrivanja. Savjet: svakako gledati.'

Mira Muhoberac (Vijenac)

TRI MIKROSKOPA LJUDSKIH INTIMNOSTI: UZ TRI NOVE PREMIJERE TEATRA EXIT

'Najtopliju i najtužniju predstavu ove serije EXIT-ovih premijera igraju fenomenalno perceptivni Filip Križan u roli sina te ravnopravno glumački dubok i lucidan Siniša Popović u ulozi oca. Autorica i redateljica Nina Mitrović napisala je odličnu dramsku analizu muške »nepristupačnosti« i programske 'zatvorenosti' kako je poimaju dvije veoma različite generacije, čiji susret/sudar dovodi i do krize mačizma. Očeva tvrdoća i promiskuitet dolaze pod povećalo nježnog, suosjećajnog sina koji traži vlastite odgovore na pitanje kako se nositi i s nadolazećim očinstvom i s ljubavnom bliskošću od koje cijeli život zazire. (…) Popović i Križan iznose na vidjelo prave provalije nerazumijevanja između roditelja i djece, utvrđene i osobnom tvrdoglavošću i navikama zatvorenosti, ali probijaju se i u neobično nježan prostor neizgovorene međusobne ljubavi, koja postaje sve bolnija kako predstava napreduje.'

Nataša Govedić (Novi list)

SUOČAVANJE LJUBAVI I MRŽNJE

'Izvrstan tekst i dijalozi drame ”Susret”, hrvatske spisateljice i redateljice Nine Mitrović, čija su djela prevedena na desetke jezika i izvođena u inozemstvu, donio je na pozornicu kazališta Exit pravu poslasticu, dok su Siniša Popović kao otac i Filip Križan kao sin, lišeni patetike, prevelike gestikulacije, mimike i akademske glume, tako rafinirano prenijeli likove da su stvorili dojam kako su ispred nas otac i sin u potpunosti uronjeni u realan život.'

Biserka Balenović (Hrvatsko slovo)

