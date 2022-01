Uzbudljiv život nove nakladničke kuće Bodoni započinje knjigom Miljenka Jergovića 'Trojica za Kartal'

Ta će kuća uskoro objaviti i zaboravljenog zagrebačkog pisca Hinka Gottlieba, čiji je roman 'Ključ od velikih vrata' prava literarna senzacija a objavljen je samo jednom, davne 1947. kod newyorškog nakladnika Simon & Schuster

"Kako iznova napisati 'Sarajevski Marlboro' i je li to moguće, je li izvedivo i racionalno da pisac to pokuša još jednom učiniti? Odgovori na ova pitanja trebali bi biti negativni, no ako je pisac dovoljno hrabar i dovoljno drzak, dovoljno imaginativan, onda će taj eksperiment pokušati napraviti, a sve to Miljenko Jergović upravo je učinio novom zbirkom 'Trojica za Kartal', podnaslovljenom Sarajevski Marlboro remastered", stoji u najavi.