Uskoro izlaze nikad objavljena djela kultnog J.D. Salingera

Sin J.D. Salingera, autora kultnog 'Lovca u žitu', Matt Salinger napokon je potvrdio da je njegov otac iza sebe ostavio poveći opus koji dosad nije bio objavljen te da radi na tome da taj materijal što prije predstavi javnosti

Glumac i producent Matt Salinger odluku je obznanio u Guardianu, navodeći kako s očevom udovicom Colleen O’Neill, s kojom je naslijedio autorska prava, radi što brže može da bi neobjavljeni materijal napokon priredili za izdavanje.

J.D. Salinger umro je 2010., a iza sebe je ostavio malen opus jer je 1965. odlučio da više neće objavljivati. Do smrti je živio povučeno u selu Cornishu u New Hampshireu. Cijelo to vrijeme pretpostavljalo se da ipak piše, a njegov sin sada je to napokon potvrdio. Salinger nikad nije prestao pisati, a uskoro će većina onoga što je stvorio daleko od pogleda javnosti biti objavljena, najavio je Matt Salinger.