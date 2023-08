Umjetna inteligencija korača dalje, na udaru arhitektura i dizajn

Neil Leach, autor knjige 'Architecture in the Age of Artificial Intelligence', izjavio je za Guardian da je problem arhitekata što su gotovo isključivo usredotočeni na slike, a da potencijalno revolucionarna promjena leži u mnogo manje 'seksi' području - u automatizaciji cjelokupnog dizajnerskog paketa, od inicijalnih opcija do izgradnje. Umjetna inteligencija je već sada neusporedivo bolja od ljudi po pitanju strateškog planiranja i analize u realnom vremenu. Dodaje i da bi to mogao biti posljednji čavao u lijesu arhitektonske profesije.

Po Leachu, XKool je vodeći alat umjetne inteligencije u arhitekturi, čiji broj korisnika rapidno raste. Samo ga u Kini koristi preko 50 tisuća ljudi, a upravo je predstavljena inačica softvera na engleskom jeziku nazvana LookX. Tvrtku je 2016. godine osnovala arhitektica Wanyu He, koja ima iskustvo rada za slavnog nizozemskog arhitekta Rema Koolhaasa. Njegovi su zaposlenici su bili frustrirani zastarjelim načinom rada, odnosno nisu tako zamišljali budućnost arhitekture. Stoga su odlučili poduzeti nešto po tom pitanju.