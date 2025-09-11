Od 10. do 14. rujna

U zagrebačkom tunelu Grič otvoreno je jedinstveno zvukovno iskustvo Dinare, doživite najljepšu priču iz prirode

11.09.2025 u 15:17

Promo fotografije
Od 10. do 14. rujna, u zagrebačkom tunelu Grič moguće je doživjeti nešto sasvim neočekivano – komadić Parka prirode Dinara smješten podno ulica glavnog grada. Otvoreno je posebno auditivno iskustvo koje briše pojam o mjestu i vremenu te posjetitelje transportira daleko od svakodnevne vreve. Ova jedinstvena instalacija dio je kampanje 'Najljepša priča iz prirode', kojom prirodna mineralna voda Cetina donosi relaksirajuće iskustvo bivanja u netaknutoj prirodi u samo središte Zagreba

Zidovima tunela Grič ovog tjedna odzvanjaju skladne melodije šuštanja lišća, šaputanja vjetra i pucketanja grančica pod nogama. Autentični ASMR tonovi snimljeni su u samom srcu Parka prirode Dinara, a u slušatelju izazivaju ugodan osjećaj trnaca te dokazano potiču duboku relaksaciju. U kombinaciji s opuštajućim ambijentom legendarnog tunela, predstavljaju unikatan bijeg od stresne svakodnevice.

'U današnjem užurbanom svijetu gdje je svaka minuta ispunjena obavezama, zastati i posvetiti se sebi često djeluje nemoguće. Ipak, kratak predah, bilo da se radi o boravku u prirodi ili samo trenutku svjesnog odvajanja, ima značajne prednosti za mentalno i fizičko zdravlje. Upravo zato, ovo jednostavno ali moćno utočište od gradske buke podsjeća da je uvijek moguće pronaći trenutak za predah i vratiti svoju unutarnju ravnotežu', poručuje Ivor Gavrilović, voditelj marketinga Cetine.

Uz neponovljivo zvučno iskustvo, posjetitelje očekuje i posebno iznenađenje: prilika za osvajanje dnevnika zahvalnosti kojeg je prirodna mineralna voda Cetina kreirala u suradnji sa psihologinjom Jelenom Ćubelić. Dnevnik, s originalnim dizajnom ilustratora Dragana Kordića, pruža siguran prostor za refleksiju i vježbanje osjećaja zahvalnosti, potičući male rituale koji obnavljaju tijelo i um. Nakon opuštajućeg doživljaja prirode, dnevnik je idealan dugoročni alat kojim osvještavamo da istinska sreća dolazi iz onoga što se već nalazi oko nas.

Kampanjom 'Najljepša priča iz prirode', Cetina podsjeća na ljudsku potrebu za predahom i jednostavnom prisutnošću, a sada pruža sasvim nov način povezivanja sa zelenilom. Nakon spota u kojem je glavnu riječ također preuzela priroda, predstavljen je i podcast koji umjesto naracije predstavlja ASMR zvukove Parka prirode Dinara, otkud dolazi i sama prirodna mineralna voda Cetina. Sve detalje moguće je pronaći putem Instagram, TikTok i Facebook profila i službene web stranice Cetine.

Tvrtka Naturalis d.o.o. osnovana je 2002. godine. Sjedište joj je u Civljanima u Šibensko-kninskoj županiji, gdje se, u samom srcu netaknute prirode, puni prirodna mineralna voda Cetina. Tvrtka djeluje većinski na hrvatskom tržištu te je u stopostotnom privatnom hrvatskom vlasništvu.

