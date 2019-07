U New Yorku otvoren prvi muzej posvećen umjetnosti plakata

U New Yorku je polovinom lipnja otvoren 'Poster House', prvi muzej u Sjedinjenim Državama posvećen umjetnosti plakata

Otvorenje Muzeja plakata zamisao je umjetnice i predsjednice muzejskog odbora Val Crosswhite, koja je projekt pokrenula prije nekoliko godina s grupom umjetnika i znanstvenika. Sama Crosswhite godinama je radila na projektu muzeja plakata, i sama prikupljajući primjerke iz kasnih 1800-ih do danas, stvorivši arhivu od 7000 povijesno vrijednih postera.

'Shvativši da u SAD-u ne postoji muzej plakata, Val se angažirala na pokretanju projekta', kaže ravnateljica muzeja Julia Knight,

Muzej je otvoren dvjema različitim izložbama koje će trajati do 6. listopada 2019.

'Jedna predstavlja djela češkoga slikara i dizajnera i najznačajnijeg protagonista umjetničkog pokreta Art Nouveau, Alphonsea Muche', rekla je kustosica izložbe Angelina Lippert dodajući da "njegova djela u Sjedinjenim Državama nisu bila izložena od 1921."

Svjetski su poznati plakati koje je Mucha napravio za glumicu Saru Bernhardt, kao i njegovi posteri koji reklamiraju cigarete, pivo ili alkoholna pića. Svojim je dizajnom tada stvorio novu sliku "moderne" žene, koju će nazvati Nouvelle Femme. 'Stilizirane, sigurne žene koje vas gledaju s njegovih plakata izmijenile su ozračje i smjer modernog oglašavanja', kazala je Lippert.

Druga je izložba dijametralno suprotna i predstavlja djela istočnoberlinske grafičke dizajnerske kuće Cyan koja ondje predstavlja izložbu pod nazivom 'Designing Through the Wall: Cyan in the 1990s', a posjetiteljima će pokušati približiti umjetnost izrade plakata nakon pada Berlinskog zida 1989. godine.

U golemom prostoru muzeja posjetitelji će pronaći baš sve - od postera s omiljenim likovima iz djetinjstva, preko reklama za burgere, do zadivljujućih kompleksnih primjeraka.