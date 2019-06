U zagrebačkom kinu Tuškanac svečano otvoren 29. Animafest

Svjetski festival animiranog filma - Animafest svečano je otvoren u ponedjeljak u zagrebačkom kinu Tuškanac, gdje će se uz još nekoliko lokacije idućih tjedana dana predstavljati ponajbolje od aktualne svjetske animirane produkcije svih formata i vrsta, od klasičnih do onih koji otvaraju nove prostore virtualne i proširene stvarnosti

'Animafest je jedan od prvih festivala na kojemu sam ikada bila, bila sam jako uplašena jer nisam umjetnica i autorica, pa sam mislila da se neću moći uključiti u razgovore, no dobrota koja mi je tada ovdje ukazana nešto je što ću uvijek pamtiti', rekla je Pilling, primivši nagradu.

Vijeće Animafesta Zagreb je obrazložilo kako joj tu nagradu dodijelilo za veliki trag koji je ostavila kao autorica i urednica knjiga i drugih publikacija o animaciji i srodnim audiovizualnim umjetnostima. Ona je utemeljiteljica, a do prošle godine i direktorica prestižne nagrade British Animation Awards, a tijekom godina radila je na sveučilištima u Europi, Aziji i SAD-u i surađivala s najuglednijim festivalima.

Kombinirajući različite tehnike od direktnog rada na filmskoj traci, animacije pijeskom, te slikarskih i crtačkih tehnika ostvarila je prepoznatljiv, fascinantan filmski opus (Asparagus, Joy street, El Doctor, Visitation), koji i danas redovito prikazuju relevantni svjetski festivali animacije i filmske institucije, a predstavljaju se i u najvažnijim institucijama suvremene umjetnosti.

Francuskoj školi Gobelins dodijeljena je nagrada za najbolju školu animacije, koja je od osnutka 1975. postala sinonim za vrhunsko obrazovanje iz područja animacije, kako zbog vizualne i zanatske razine, tako i zbog uvođenja naprednih tehnologija u edukaciju.

'Zahvaljujući tome, svijet animacije bogatiji je za generacije vrsnih animatora, angažiranih u vodećim svjetskim studijima, a posebnu pažnju je privukla studentskim filmom Oktapodi nominiranim za Oscara', rečeno je.

U ime škole nagradu je preuzela Cecile Blondel, rekavši da ta škola svoj program temelji na ideji da je budućnost animacije u raznolikosti i dijeljenju, pa ju uz francuske pohađaju inozemni studenti, među kojima su i dva hrvatska.

Nakon pregledanih ovogodišnjih 14 filmova studenata Gobelinsa dva su filma uvrštena u studentsku konkurenciju – Hors de L’eau i The Ostrich Politics, no u užem izboru bila je još naslova, koji zbog ograničenja formata natjecateljskog programa nisu izborili mjesto u selekciji, unatoč iznimnoj kvaliteti. Među ostalima, tu je i film Best Friend, nedavno nagrađen nagradom Annie.

Zbog promjene lokacije festival reprogramiran u kratkom roku

Svečano otvaranje u 'Tuškancu' bilo je otvoreno samo za protokolarne goste, s obzirom da kino Tuškanac prima manje posjetitelja od dosadašnje lokacije otvaranja, kina Europa.

Publiku su pozdravili umjetnički direktor Animafesta Daniel Šuljić i producentice Paola Orlić i Matea Milić.

'Očekuje nas gomila novih i starih filmova, puno izložbi, a naša je najveća snaga u međunarodnoj poziciji, zahvaljujemo našim brojnim gostima koji nas vole i mi volimo njih', rekao je Šuljić.

Orlić je zahvalila festivalskom timu što su uspjeli reprogramirati programe, s obzirom da su morali odustati od središnje planirane lokacije kina Europa. 'Bio je to gorko-slatki posao jer smo morali sve napraviti u vrlo kratkom roku, ali radimo s vrhunskim timom', dodala je.

Svojim novim domaćinima, kinu Tuškanac i Hrvatskom filmskom savezu zahvalila je Milić, napomenuvši kako s kolegijalno reagirali na novu situaciju.

Okupljene je pozdravio i ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marcich, rekavši da je godinama slušao o Animafestu u filmskim krugovima, no ovo je prvi put da je na tom, jednom od najprestižnijih festivala tog žanra u svijetu i plodu iznimno talentiranih umjetnika, redatelja i entuzijasta.