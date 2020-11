U četvrtoj sezoni 'Krune' najveće su zvijezde princeza Dijana i Margaret Thatcher

Turbulentne osamdesete, tačerijansko doba, Falklandski rat, apartheid i dolazak nove princeze u kraljevsku obitelj povijesne su okolnosti u kojima se odvija četvrta sezona Netflixove serije o vladavini kraljice Elizabete II. Margaret Thatcher u sjajnoj izvedbi Gillian Anderson i princeza Diana, koju glumi izvrsna mlada glumica Emma Corrin, međutim, zasjenile su sve ostale.

Tijekom prve, možda još i druge sezone 'Krune' još sam bila i iznenađena. Kraljevske obitelji, njihove bajke i svakodnevice, dvorci i balske haljine, riznice i vjenčanja gotovo me uopće ne zanimaju, osim u smislu da mi je to što i u 21. stoljeću postoje monarhije i njihovi besmisleni, parazitski aristokrati - sasvim odbojna. Baš me briga kako su odjeveni. Ne zanima me kako se i za koga žene i udaju. Zlo mi je od njihov slika s veselom dječicom, a da ne govorimo o njihovim ljetovanjima, turnejama, silnom zlatu i dragom kamenju koje drže po riznicama i muzejima te poklanjaju ili primaju kao poklone od drugih monarha, kao da su to ičime zaslužili ili, nedajbože, zaradili. Pa ipak, britanski scenaristički čarobnjak Peter Morgan i čitava vojska genijalaca koji su stvarali 'Krunu' uspjela me uvjeriti da je priča o vladavini kraljice Elizabete II - dobra priča. Nisam promijenila svoje mišljenje o monarhijama, ali već negdje na drugoj epizodi čitave serije ne samo da sam se zakačila, nego sam i između epizoda razmišljala o svim složenostima vladarske dužnosti, njezinu utjecaju na osobu kraljice i njezinih članova obitelji, pa i o specifičnim odnosima unutar te obitelji. Sada, u četvrtoj sezoni 'Krune' više nisam iznenađena. To da će epizode kojima Morgan i ekipa pokrivaju pojedine događaje i teme iz života i vladavine aktualne engleske kraljice biti zanimljive - sad je već očekivana rutina.

Kao što sam već napisala na početku članka, kraljevske obitelji oduvijek su mi bile odbojne pa u skladu s time nikada nisam bila među onima koji su osamdesetih i devedesetih simpatizirali Dijanu, smatrali je osjveženjem u kraljevskom svijetu, dobrotvorkom stoljeća, ikonom stila i bogznačime još. Da, ponašala se nešto normalnije od ostalih članova svoje proširene obitelji, da, lijepo je što je svoj položaj iskoristila za dobrotvoran rad diljem svijeta, pogotovo onaj s oboljelila od AIDS-a - ali ruku na srce, sve je to činila iz položaja privilegije koji nije dostupan gotovo nikome drugom na svijetu i zbog kojega joj je takvo dobrotvorstvo bilo nemjerljivo lakše izvesti nego bilo kome drugome. Nije se zbog svojih dobročinstava ničega morala odreći, nije zapravo ni sa kim od onih kojima je činila dobro - išta morala podijeliti.

No zbog četvrte sezone 'Krune' počela sam razmišljati o Dijani osobno. O Dijani koja je postala Charlesova zaručnica kada joj je bilo devetnaest godina, a s dvadeset se već udala za 32-godišnjeg princa te ušla u okoštalu, strogu i bolesnu mašineriju zvanu kraljevskom obitelji, u kojoj je se nije smatralo ničim drugim doli rekvizita za daljnju reprodukciju, kako onu biološku, tako i reprodukciju bajkovite slike o prinčevima i princezama koji žive čarobnim životom. U epizodi o turneji Charlesa i Dijane po Australiji postoji jedan trenutak koji mi se posebno urezao u pamćenje. Dijana se svađa s prinčevim bliskim suradnikom zbog toga što odbija ostaviti malenu bebu Williama na nekoliko tjedana zato da bi naokolo skakutala od Darwina do Melbournea. On joj pritom kaže: 'Vi ste Princeza od Walesa! Znali ste što vas čeka kad ste se udali za Princa od Walesa! Ušli ste u sve to otvorenih očiju!' Gledala sam tu scenu s grčem u želucu i u sebi mislila: 'Bože, kakav grozan čovjek! Pa ona je u sve to ušla praktički kao dijete'. I to dijete koje, za razliku od Charlesa i Elizabete i svih ostalih članova kraljevske obitelji, nije do rođenja pripremana na takav život.

'Kruna' je, dakle, i ovaj put uspjela u onome u čemu su uspijevale i njezine dosadašnje sezone - nagnala me da zagledavam duboko u srce njezinih glavnih junaka i suosjećam s njima, iako ću u stvarnom životu okrenuti stranicu časopisa na kojoj se piše o njima uz kolutanje očima. Dijana i Margaret Thatcher u ovoj su sezoni nadmašile i pomalo zasjenile sve ostale, no to ne znači da su svi ostali zanemareni i sve druge teme preskočene. Peter Morgan samo, kao i uvijek dosad, zna čime i kime će nas najčvršće prikovati uz ekran.