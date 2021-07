'Tuca i Bertie' uskrsle nakon Netflixova otkazivanja!

Jednu od najsimpatičnijih i najboljih animiranih serija na Netflixu taj je gigant streaminga šutnuo nakon jedne sezone, izazivajući tako zaprepaštenje i revolt brojnih gledatelja. Dvije godine nakon otkazivanja, međutim, serija je 'uskrsla' na Adult Swimu, noćnom programu Cartoon Networka i, unatoč nužnim promjenama zbog prelaska sa streaming platforme na kabelsku TV, i dalje je super!

Svijet televizijskih serija, unatoč svim svojim raznolikim varijantama, i dalje je pretežno muški svijet. Ne očitava se to samo po tome što 'ozbiljnim', 'kvalitetnim' i 'cijenjenim' TV serijama dominiraju muški autori, nego i u gledateljskom ukusu. Najkvalitetnijim se serijama, naime, čak i danas, na polovici 2021., smatraju one koje imaju muške glavne likove, 'muške teme'. Muški (anti)junak sa svojim previranjima gotovo uvijek adutira glavnu junakinju s njezinima, priče o mafijašima, narkobosovima, detektivima, oglašivačkim genijalcima, superjunacima ili nadnaravnim bićima uvijek su popoularnije od priča o detektivkama, spisateljicama, medicinskim sestrama, kolumnisticama, majkama i kćerima te naprosto ženama koje traže sreću u suvremenom ili nekom izmaštanom svijetu. Kada je tema serije 'ženska', serija se odmah percipira kao nešto manje kvalitetna ili 'ozbiljna' - ako je o međuljudskim odnosima, omah je se etiketira 'sapuničarskom', eventualno je se prihvaća ako je humoristična ili satirična, a ako je bilo gdje u žanrovskoj odrednici spomenuto da je riječ o ljubavnoj priči, gotovo nijedan muškarac i sve one žene koje žele biti što sličnije muškarcima u pravilu je neče ni gledati.

Face koje donose odluke u televizijskom svijetu to vrlo dobro znaju. I na temelju toga donose mnoge problematične odluke.