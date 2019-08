Treća sezona HBO-ove 'Rastave' uopće nije trebala postojati

Istina, svi su glumci u njoj vrhunski i trude se iz materijala izvući najviše što mogu. Istina, oni koji su gledali prve dvije sezone očekivali su nekakav zaključak cijele priče. No treća i - hvala nebesima! - posljednja sezona 'Rastave' sasvim je prazna i njome gledatelji nisu dobili baš ništa

Prve dvije sezone serije 'Rastava' bile su jedan od onih malih, sjajnih bisera u HBO-ovoj produkciji koji nisu toliko zapaženi kao blockbusterski hitovi ala 'Igra prijestolja' ili 'Obitelj Soprano', ali s njima HBO održava i onu stranu svojeg ugleda koji govori da je to kanal/produkcijska kuća koja snima i pomalo artističke uratke s estetikom (američkog) nezavisnog filma. Obogaćena sjajnom glumačkom postavom, koju su predvodili Sarah Jessica Parker, Thomas Haden Church i Molly Shannon, bila je to jedna izvrsna, crnohumorna studija raspada jednog tipičnog građanskog, srednjeklasnog američkog braka i svih odjeka koji takav raspad ima na živote onih oko njih. Bila je to i neobično duhovita studija sredovječnosti i novih početaka na polovici životnog puta i ukratko, bila je to jedna mala, ne previše bučna serija koju je bilo gušt gledati.